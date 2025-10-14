Με email στους βουλευτές της ΝΔ ο Βορίδης απαντά σε Βάρρα και απειλεί Μαξίμου

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστειλε ενημερωτικό σημείωμα στη γαλάζια ΚΟ, διαψεύδοντας τις κατηγορίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαμηνύει ότι θα πει στην εξεταστική γιατί ζήτησε την παραίτηση Βάρρα.

Σε μία ασυνήθιστη κίνηση προέβη ο πρώην υπουργός, Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, αποστέλλοντας μέσω email στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενημερωτικό σημείωμα με το οποίο απαντά στις κατηγορίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, εναντίον του.

Ασυνήθιστη δεδομένου ότι δεν είθισται να αποστέλλουν τέτοιου είδους ενημερωτικά σημειώματα στους συναδέλφους τους απλά μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αλλά ενδεικτική της οργής του κ.Βορίδη, ο οποίος προειδοποιεί σαφέστατα και το Μαξίμου, όπου ο κ. Βάρρας υπενθυμίζεται ότι παραμένει μέχρι σήμερα σύμβουλος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Βορίδης επικαλείται ότι η περίφημη τεχνική λύση ήταν νόμιμη και ίσχυε από το 2015. Τονίζει ότι την εφήρμοσε και ο ίδιος ο κ. Βάρρας το 2020. Διαψεύδει ότι υπήρξε παρέμβαση στους όρους προκήρυξης Τεχνικού Συμβούλου και απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες Βάρρα ότι ενήργησε ως “εκπρόσωπος συμφερόντων” και συγκεκριμένα της εταιρείας Neuropublic.

Ενώ σημειώνει με νόημα: “Η παραίτηση Βάρρα ζητήθηκε το 2020. Άρα τότε γνώριζε περί των παρανομιών. Στην Εισαγγελία όμως πήγε το 2024. Γιατί; Ανεχόταν τις παρανομίες επί 5 έτη; Σε κάθε περίπτωση, ο Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει ότι θα αναφερθεί εκτενώς ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στον λόγο που ζήτησε την παραίτηση Βάρρα”.

Το πλήρες κείμενο του email Βορίδη προς τους βουλευτές της ΝΔ έχει ως εξής:

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κατάθεση Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή – ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Το “συμφωνώ” της τεχνικής λύσης του 2019

Η «τεχνική λύση» δεν είναι πολιτική επιλογή του 2019, αλλά πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015. Ο Βάρρας, στην κατάθεσή του, χαρακτήρισε την «τεχνική λύση» του 2019 ως παράνομη διαδικασία. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική: η «τεχνική λύση» αφορά τη διοικητική κατανομή επιλέξιμων δημόσιων βοσκοτόπων προκειμένου να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και να λάβουν τις αντίστοιχες επιδοτήσεις οι κτηνοτρόφοι. Η «τεχνική λύση» ήταν και παραμένει απολύτως νόμιμο εργαλείο, μέχρι να ολοκληρωθούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης επιτρέποντας και διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους. Είναι φαιδρό να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή του «νόμου», δηλαδή μιας υπουργικής απόφασης, η οποία εφαρμοζόταν πριν και μετά τη θητεία Βορίδη.

2. Το “συμφωνώ” της τεχνικής λύσης του 2020

Το 2020, ο ίδιος ο Βάρρας – ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ – εφάρμοσε την ίδια «τεχνική λύση» που σήμερα χαρακτηρίζει παράνομη, ζητώντας να γίνει η κατανομή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είχε γίνει το 2019. Εξάλλου, ο ίδιος παραδέχτηκε λίγο πριν αποχωρήσει από τον Οργανισμό ότι προχώρησε στην προκαταβολή της κατανομής χρησιμοποιώντας την «τεχνική λύση». Και προκύπτει το ερώτημα: η δική του εφαρμογή θεωρείται νόμιμη, ενώ του Βορίδη παράνομη; Επομένως, η κριτική του σήμερα συνιστά πλήρη αντίφαση – η πράξη αυτή ακυρώνει πλήρως την επιχειρηματολογία του.

3. Παραίτηση Βάρρα – γιατί ζητήθηκε

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε ότι αποπέμφθηκε «κατ’ απαίτηση τρίτων» (Neuropublic, Δημήτρη Μελά, Τράπεζας Πειραιώς) για να μην αποκαλύψει «παρανομίες». Αναρωτιέται εύλογα κανείς: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν είχε ενημερώσει τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη; Επιπλέον, δεν παρουσίασε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο: ούτε έγγραφο, ούτε μαρτυρία, ούτε συνομιλία. Ή παραίτηση Βάρρα ζητήθηκε το 2020. Άρα τότε γνώριζε περί των παρανομιών. Στην Εισαγγελία όμως πήγε το 2024. Γιατί; Ανεχόταν τις παρανομίες επί 5 έτη; Σε κάθε περίπτωση, ο Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει ότι θα αναφερθεί εκτενώς ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής στον λόγο που ζήτησε την παραίτηση Βάρρα.

4. Εκπρόσωπος συμφερόντων

Ο Βάρρας υπαινίχθηκε «προνομιακές σχέσεις» μεταξύ Neuropublic και του περιβάλλοντος Βορίδη, χωρίς κανένα στοιχείο. Χωρίς μαρτυρία, χωρίς έγγραφο, χωρίς απολύτως τίποτα. Μόνο με υποθέσεις. Επιπλέον, η Neuropublic, με επίσημη ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του «απολύτως ψευδείς και συκοφαντικούς» και προανήγγειλε την κατάθεση εγγράφων στην Εξεταστική. Ο Μάκης Βορίδης απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό Βάρρα ότι υπήρξε «εκπρόσωπος συμφερόντων», επισημαίνοντας ότι ουδέποτε ενήργησε υπέρ οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα ή εταιρείας. Όλες οι αποφάσεις του, ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ελήφθησαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων, με πλήρη διαφάνεια έχοντας ως μοναδικό γνώμονα τη νομιμότητα και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

5. Παρέμβαση στους όρους της προκήρυξης

Ο Βάρρας υποστήριξε ότι υπήρξε παρέμβαση στους όρους προκήρυξης Τεχνικού Συμβούλου. Η αλήθεια είναι ότι ο έλεγχος νομιμότητας και η υποβολή παρατηρήσεων αποτελούν θεσμική υποχρέωση του Υπουργού που εποπτεύει τον Οργανισμό. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί κατά τον κ. Βάρρα – παράβαση καθήκοντος. Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει. Περαιτέρω, ο Βάρρας εννοεί ότι οι παρέμβαση έγινε για να ευνοηθεί η Neuropublic. Η συγκεκριμένη εταιρεία έπαιρνε το έργο του Τεχνικού Συμβούλου επί 13 χρόνια πριν τη θητεία Βορίδη. Με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες συμμετείχε μόνη. Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργίας Βορίδη, για πρώτη φορά συμμετείχε και δεύτερη εταιρεία και υπήρξε ανταγωνισμός. Επιπλέον, η προκήρυξη του διαγωνισμού αυτή προσεβλήθη από τη Neuropublic και κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη. Δηλαδή προ Βορίδη, δεν υπήρχε ανταγωνιστική διαδικασία. Με τον “ξεπουλημένο” στη Neuropublic Βορίδη, για πρώτη φορά, υπάρχει ανταγωνισμός, και αυτοί, που δήθεν τους ευνοεί, στρέφονται κατά της προκήρυξης του. Τα γεγονότα διαψεύδουν τον Βάρρα.

6. Πρόστιμα και “βοσκοτόπια”

Ο Βάρρας ισχυρίστηκε ότι πρόστιμα ύψους 466 εκατ. ευρώ για τα οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «βοσκοτόπια». Το πώς είναι δυνατόν να μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης είναι ένα ερώτημα στο οποίο – απ’ ό,τι φαίνεται – μόνον εκείνος έχει απάντηση. Τα ποσά αφορούσαν παλαιούς ευρωπαϊκούς καταλογισμούς που συμψηφίστηκαν με άλλες οφειλές και απέμειναν περίπου 170 εκατ. ευρώ, τα οποία κατέληξαν στον κρατικό προϋπολογισμό. Η πρόταση του Βάρρα αποδεικνύει πλήρη άγνοια.

7. Η “μη στήριξη” του Μαξίμου

Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήθεν «άδειασε» τον Μάκη Βορίδη. Η πραγματικότητα: η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, δεν απέδωσε καμία ευθύνη στον Βορίδη. Αντιθέτως, ξεκαθαρίστηκε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι αρμόδια να διερευνήσει την υπόθεση και ότι δεν προκύπτει ούτε ποινική ούτε πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη. Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι ερμηνείες περί «αδειάσματος» χαρακτηρίστηκαν ως διαστρέβλωση δηλώσεων και «κοπτοραπτική» της αντιπολίτευσης».