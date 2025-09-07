Μητσοτάκης: Δεν σχεδιάζουμε κατάργηση των Πανελληνίων Εξετάσεων

Η απάντηση του πρωθυπουργού για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις και το Εθνικό Απολυτήριο Λυκείου.

Δεν σχεδιάζεται η κατάργηση των Πανελληνίων Εξετάσεων, διαμήνυσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Δεν είμαι έτοιμος να το πω αυτό, και σέβομαι και τιμώ τον θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αυτό που συζητάμε είναι το πώς θα δώσουμε περισσότερη αξία στο Λύκειο, καθώς το απολυτήριο του Λυκείου έχει χάσει την αυτοτελή του αξία» σημείωσε.

«Να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου»

Υπενθυμίζεται πως, ο Κ. Μητσοτάκης επεσήμανε χθες κατά την ομιλία του: «Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί και στην Ελλάδα το Εθνικό Απολυτήριο ώστε να αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου. Να μπορεί να αποκτήσει το δικό του βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ταυτόχρονα η δευτεροβάθμια θα πρέπει να υποδεχθεί νέα μαθήματα, παρέχοντας στο τέλος έναν πλήρη κύκλο γνώσεων πριν από την επαγγελματική, ακαδημαϊκή συνέχεια κάθε νέου.

Έτσι μετά από μια σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών, στη διάρκεια του σχολείου, στις εξετάσεις που θα δίνονται στο τέλος κάθε τάξης, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Η πρώτη τάξη που θα ωφεληθεί και θα ενταχθεί στο νέο σύστημα θα είναι τα παιδιά που μόλις τέλειωσαν τη Β’ Γυμνασίου και θα ενταχθούν στην Γ΄ Γυμνασίου με προοπτική να ενταχθούν σε ένα νέο πλαίσιο του Λυκείου».

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει και επίσημα το κεφάλαιο «Εθνικό Απολυτήριο», ενώ παράλληλα έγινε ένα πρώτο άνοιγμα στην αντιπολίτευση να αναζητηθούν σημεία σύγκλισης που θα αποτελέσουν τη βάση μιας μεγάλης αλλαγής, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού τίτλου σπουδών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.