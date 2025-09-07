Μητσοτάκης σε ερώτηση του NEWS 24/7: “Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να δουλέψει υπερωρία”

Σε ερώτηση του NEWS 24/7 σχετικά με τη δυνατότητα της 13ωρης απασχόλησης και τον αντίκτυπο στους εργαζόμενους γονείς, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει συνολικά τους μισθούς στη χώρα κι αυτό είναι κάτι που έχει επιτευχθεί σημαντικά.

Στο ζήτημα του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, που προβλέπει μεταξύ άλλων 13ωρα, και κατά πόσον συνάδει με τις εξαγγελθείσες μειώσεις φόρων με στόχο τη στήριξη της οικογένειας κλήθηκε να απαντήσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, μετά από σχετική ερώτηση του NEWS 24/7 και της απεσταλμένης του, Βίκυς Σαμαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, τονίζοντας πως «κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να δουλέψει υπερωρία» και μιλώντας για διευκολύνσεις των εργαζομένων σε σχέση με το πρότερο καθεστώς.

Επεσήμανε, επίσης, ότι με τη μείωση της ανεργίας και τη μεγάλη προσφορά θέσεων εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι πλέον σε πολύ ισχυρότερη θέση έναντι των εργοδοτών και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να πατάσσει αμείλικτα όποιον νομίζει ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται αδίκως τους εργαζομένους. «Όταν εργαζόμενος εκβιάζεται από εργοδότη, θα τους τσακίζουμε».

Η ερώτηση της Βίκυς Σαμαρά για το NEWS 24/7

Εξαγγείλατε χθες μειώσεις φόρων με στόχο τη στήριξη της οικογένειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Όμως, ταυτόχρονα φέρνετε στη Βουλή νομοσχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα 13ωρης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, έστω και 37 ημέρες τον χρόνο.

Πώς θα κάνουν οικογένεια, πώς θα μεγαλώνουν παιδιά, εάν χρειάζεται να δουλεύουν 13 ώρες τη μέρα γιατί δεν βγαίνουν με το μισθό τους; Δεν πάει κάτι λάθος εάν χρειάζεται ένας γονιός να μη βλέπει το παιδί του ή ένας νέος να μην μπορεί να κάνει παιδιά, γιατί πρέπει να δουλέψει 13 ώρες επειδή δεν του φτάνει ο μισθός;

Η απάντηση του πρωθυπουργού

Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τους μισθούς στη χώρα συνολικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο η πολιτική μας σε ένα βαθμό το έχει πετύχει. Είχαμε κατώτατο μισθό 650 ευρώ, τώρα έχουμε 880 ευρώ και επίκεται νέα αύξηση. Σίγουρα θα πετύχουμε τον στόχο του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Ο μέσος μισθός έχει κι αυτός αυξηθεί σημαντικά, η ανεργία έχει πέσει κατά 500.000 θέσεις. Άρα, από το να έχω κάποιον άνεργο, ο οποίος ψάχνει για δουλειά, προτιμώ πολύ περισσότερο να αντιμετωπίζω το ζήτημα -το οποίο είναι μια πραγματικότητα στην αγορά εργασίας σήμερα- ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν εργαζόμενους.

Άρα, τι πρέπει να κάνω για να προσθέσω δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα;

Το περιβόητο 13ωρο, θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί που επιλέγουν δύο δουλειές. Δεν θα το θέλαμε, είναι όμως μια επιλογή που γίνεται από κάποιους γιατί αισθάνονται ότι πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές. Προφανώς δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας.

Τι ερχόμαστε και λέμε; Ότι από εκεί που δούλευες δύο δουλειές σε δύο διαφορετικούς εργοδότες, μπορείς να δουλεύεις στον ίδιο εργοδότη και να βγάζεις και παραπάνω χρήματα. Γιατί είναι αντιεργατικό αυτό;

Μακάρι όλοι να μπορούσαν να δουλεύουν μόνο 8ωρο, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυνατότητα -εφόσον το επιλέγει μόνο για 37 μέρες τον χρόνο στα πλαίσια μιας αυστηρής εργατικής νομοθεσίας- γιατί είναι τόσο κακό όταν θα βγάζει και παραπάνω χρήματα;

Διασφαλίζουμε μια επιλογή του εργαζόμενου και του εργοδότη. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να δουλέψει υπερωρία. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να κάνει δεύτερη δουλειά.

Θα περίμενα να υπήρχε μεγαλύτερη προβολή της τεράστιας μεταρρύθμισης που είναι η κάρτα εργασίας, που είναι η μεγαλύτερη διασφάλιση ότι ο εργαζόμενος πληρώνεται για τον πραγματικό του χρόνο, γι’ αυτό και είχαμε εκτόξευση των δηλωθέντων υπερωριών.

Έχουμε και παράπονα από επιχειρηματίες μικρομεσαίους. Τί γίνεται εδώ πέρα; Γίνεται ένα ένα γρήγορο “άσπρισμα” της ελληνικής οικονομίας, και στην εισφοροδιαφυγή και στη φοροδιαφυγή κι αυτό έχει κόστος, αλλά αυτό είναι το σωστό.

Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι νοιάζεται πρωτίστως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους εργοδότες. Θα εξακολουθούμε να υπηρετούμε αυτή την πολιτική.

Και κάτι τελευταίο. Όσο μειώνεται η ανεργία τόσο αυξάνεται και η δύναμη του εργαζομένου. Σήμερα δεν είμαστε εκεί που ήμασταν. Σήμερα η δύναμη του εργαζομένου είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό ότι ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάζεται από τον εργοδότη μπορεί να συμβαίνει. Κι όποτε συμβεί, θα τους τσακίσουμε τους εργοδότες.

Αλλά σήμερα ο εργαζόμενος έχει πολύ περισσότερες επιλογές απ’ ότι είχε όταν η ανεργία ήταν 18-20% και αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής.