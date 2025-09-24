Μητσοτάκης στη Wall Street Journal: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα για τη Chevron με την Τουρκία

“Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie” δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, τα ενεργειακά θέματα, καθώς και στις σχέσεις με την Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν, σε συζήτηση που είχε με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός ερωτήθηκε για την ματαιωμένη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς και για το κατά πόσο η συμφωνία με τη Chevron θα είναι στο τραπέζι, εάν η επαναπρογραμματιστεί το τετ-α-τετ τους, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά:

“Καταρχάς, έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο Erdoğan επτά φορές από τότε που έγινα Πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά”.

“Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο” πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

“Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε ολα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C’est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι.

Αλλά θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Μιας και μιλήσαμε για τον τουρισμό, υποδεχτήκαμε περισσότερους από 100.000 Τούρκους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επειδή τους παρείχαμε είσοδο με βίζα express. Κι αυτό είναι, για παράδειγμα, ένα πρότζεκτ σε επίπεδο πολιτών που καταδεικνύει ότι όταν πρόκειται για τις σχέσεις μας ως λαών, μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σ’ αυτή τη σχέση”.

Έπειτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από την Έμα Τάκερ για τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ελλάδα «πηγαίνει κατά διαόλου», ενώ κλήθηκε να απαντήσει για το πώς πιστεύει ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσον αφορά στα λαϊκιστικά κόμματα.

“Δεν νομίζω ότι πηγαίνουμε… Η Ελλάδα σίγουρα δεν πηγαίνει κατά διαόλου. Μπορεί να μην πηγαίνουμε στον παράδεισο, αλλά νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, όπως επισημάνατε, ξεκινάμε από χαμηλότερη βάση” αποκρίθηκε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της «Wall Street Journal», Emma Tucker ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Όπως εξήγησε: “Δύο σημεία. Πρώτον, σχετικά με τον λαϊκισμό. Η Ελλάδα πειραματίστηκε με τον λαϊκισμό. Το 2015, ήμασταν «πολύ μπροστά από τις εξελίξεις». Εκλέξαμε μια λαϊκιστική κυβέρνηση και πληρώσαμε πολύ βαρύ τίμημα: ένα τρίτο μνημόνιο και, ουσιαστικά, καθυστερήσαμε την έξοδο μας από την κρίση κατά τέσσερα χρόνια. Αυτές οι μνήμες είναι ακόμα ζωντανές στην Ελλάδα. Φυσικά, οι πολίτες τείνουν να ξεχνούν και πρέπει να τους υπενθυμίζουμε πώς ήταν τα πράγματα πριν από μια δεκαετία και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, γιατί καμία πρόοδος δεν είναι μη αναστρέψιμη σε μια δημοκρατία.

Ωστόσο, κερδίσαμε δεύτερη θητεία κάνοντας αυτό που θεωρούμε σωστό, λέγοντας την αλήθεια στους πολίτες και αποφεύγοντας λαϊκιστικές πολιτικές. Έτσι αποδείξαμε ότι μπορείς να κερδίσεις εκλογές… Και ελπίζουμε να κερδίσουμε ξανά στις κάλπες, γιατί αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξετε τις δημοσκοπήσεις, είμαστε πολύ μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Βέβαια, είμαστε και στο έβδομο έτος διακυβέρνησης. Υπάρχουν εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που έχει ένα σχέδιο για τη χώρα.

Βέβαια, η μάχη με τους λαϊκιστές είναι συνεχής. Είναι ένας πόλεμος που πρέπει να διεξάγουμε συνεχώς. Ο μόνος τρόπος για τα μετριοπαθή κόμματα, για να επικρατήσουν σε αυτή τη μάχη, είναι να δείξουμε ότι ακούμε τους πολίτες, ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες τους, διότι τα παράπονα από τα οποία αντλούν δύναμη οι λαϊκιστές είναι εύλογα παράπονα. Αν ένας νέος μου λέει «κοίτα, ζω ακόμα με τους γονείς μου επειδή δεν μπορώ να βρω σπίτι», ή αν υπάρχουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα.

Αλλά αν οι πολίτες αισθάνονται ότι έχουν μία κυβέρνηση που προσπαθεί, και ίσως να μην μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι ειλικρινές. Όταν κάνουμε λάθη, λέμε: «Κοιτάξτε, υπάρχουν ζητήματα που δεν αντιμετωπίσαμε όσο καλά θα μπορούσαμε». Στο τέλος της ημέρας, όταν παρουσιάσω το έργο μας το 2027, στις επόμενες εκλογές, θα ζητήσω από τους πολίτες να κοιτάξουν πίσω. Τι τους είπα το 2023; Τι πέτυχα μέχρι το 2027; Έκανα αρκετά καλή δουλειά; Ποιο είναι το σχέδιό μου για το μέλλον;

Και κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποδομηθούν οι λαϊκιστές. Και βέβαια, αυτό μας φέρνει επίσης στο ζήτημα της διακυβέρνησης, του να είσαι ένα μετριοπαθές κόμμα στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια τεράστια πρόκληση, γιατί αυτά τα εργαλεία, πιστεύω, είναι βούτυρο στο ψωμί των λαϊκιστών, εννοώ τροφοδοτούνται από αρνητικά συναισθήματα…

Θα ήθελα όμως να πω και δυο λόγια για την Ευρώπη, διότι πιστεύω ότι αν διαβάσετε την έκθεση Draghi, την οποία σίγουρα γνωρίζετε, θα διαπιστώσετε ότι είναι γροθιά στο στομάχι. Ο Πρόεδρος Trump έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται, αλλά ορισμένα από τα ζητήματα που θέτει όσον αφορά στην Ευρώπη είναι λογικά.

Η ανταγωνιστικότητά μας μειώνεται. Όλοι είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά πρέπει να λειτουργεί για όλους. Δεν μπορεί να είναι μια μετάβαση τόσο γρήγορη και, ως εκ τούτου, τόσο δαπανηρή, που τελικά θα περιθωριοποιήσει όσους δεν μπορούν να την αντέξουν οικονομικά.

Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για την άμυνά μας. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πάντα στις ΗΠΑ, γι’ αυτό πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα για την άμυνα. Πολλά από τα προβλήματα που έχουν αναγνωριστεί ως ευρωπαϊκά είναι πραγματικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο”.

“Είμαι περίεργη να μάθω αν έχετε συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ από τότε που εξελέγη” δήλωσε, επίσης, η αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, με τον πρωθυπουργό να απαντά:

“Όχι, τον είδα χθες στη δεξίωση, είχαμε μια συνομιλία. Τον έχω συναντήσει καθώς είμαι ένας από τους ηγέτες που συνεργαστήκαμε με τον Πρόεδρο Τραμπ κατα τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε μια άψογη σχέση με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για στρατηγική εταιρική σχέση, για διακομματική σχέση. Όσον αφορά στις διμερείς σχέσεις, αυτές γίνονται ολοένα και πιο ισχυρές”.

“Κάποια από τα θέματα με τα οποία ο Πρόεδρος Τραμπ ασχολείται ιδιαίτερα, όπως η ενέργεια, είναι επίσης σημαντικά για τη δική μας στρατηγική. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Chevron και η Exxon αναζητούν φυσικό αέριο νότια της Κρήτης. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά κατανοούμε επίσης τον ρόλο του φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου. Συνεργαζόμαστε πολυ στενά με τις ΗΠΑ σε αυτά τα θέματα, ιδίως την ενέργεια“ πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:.

“Πριν έξι χρόνια ήμασταν ένας περιθωριακός «παίκτης» στον ενεργειακό τομέα, στα σύνορα της Ευρώπης. Σήμερα, 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου διέρχονται από την Ελλάδα και μόνο έξι προορίζονται για τις δικές μας ανάγκες καθώς παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στα Βαλκάνια και προωθούμε αέριο έως την Ουκρανία. Συνεπώς, έχουμε να διαδραματίσουμε ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο στην ενέργεια, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό”.

Σε ερώτηση για το λιμάνι του Πειραιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: “Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι η συμφωνία για το λιμάνι του Πειραιά με τους Κινέζους έγινε κατά τη διάρκεια της κρίσης και εκείνη την εποχή ήταν οι μόνοι που κατέθεσαν προσφορά στον διαγωνισμό. Είμαστε μια κυβέρνηση που σέβεται τις συμφωνίες που έχουν συνάψει προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά αν κοιτάξετε συνολικά τα επενδυτικά σχέδια της Κίνας στην Ελλάδα, θα διαπιστώσετε ότι δεν έχουμε δει πολλές άλλες επενδύσεις. Έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχουν στρατηγικοί τομείς στους οποίους ευθυγραμμιζόμαστε πλήρως με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη όσον αφορά στην προστασία των στρατηγικών μας συμφερόντων.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει μια άλλη χώρα που διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη νέα γεωπολιτική επανευθυγράμμιση, και αυτή είναι η Ινδία. Η ιδέα του διαδρόμου IMEC, που συνδέει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, είναι μια ιδέα που έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα. Αν κοιτάξετε την Ινδία, είμαστε η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης σε αυτή. Αρχίζουν απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς Νέο Δελχί και Μουμπάι. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για εμάς όσον αφορά στον τουρισμό, αλλά και μια τεράστια αγορά στην οποία μπορούμε να διεισδύσουμε.

Όταν, ως Ευρώπη, επιδιώκουμε να συνάψουμε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με άλλες περιοχές του κόσμου, η Ινδία θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μας. Μόλις ολοκληρώσαμε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδονησία. Αναφέρομαι στην Ευρώπη, διότι το εμπόριο εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας έχουν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία”.