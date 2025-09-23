Το παρασκήνιο με τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, που έμεινε “στον αέρα”

Αναβολή ή ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο; Αναζητείται ακόμη ώρα για συνάντηση αύριο, αν και πρακτικά είναι δύσκολο. Η Αθήνα υποψιάζεται πλέον παρελκυστική τακτική.

Η είδηση της αναβολής της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, προκάλεσε αίσθηση.

Αν και βέβαια από χθες διαφαινόταν ότι θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, δεδομένου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε καλέσει τον κ. Ερντογάν σε σύνοδο με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με θέμα την επόμενη ημέρα στη Γάζα. Οι δύο συναντήσεις σχεδόν συνέπιπταν και λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της διερμηνείας θα απαιτείτο περισσότερος χρόνος για να συζητήσουν Μητσοτάκης – Ερντογάν, αλλά και ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα έπρεπε μετά να μετακινηθεί στο χώρο της συνόδου με Τραμπ, δεν θα ήταν εύκολο να γίνουν και τα δύο.

Η τουρκική πλευρά ζήτησε σήμερα, πέντε ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, την αναβολή του και έκτοτε αναζητείται νέα ώρα στον ελάχιστο χρόνο που θα παραμείνει και ο Τούρκος πρόεδρος στη Νέα Υόρκη (ο Ερντογάν αναχωρεί αύριο για Ουάσινγκτον όπου την Πέμπτη θα συναντηθεί στο Λευκό Οίκο με Τραμπ), αλλά και με δεδομένο ότι τα προγράμματα και των δύο είναι ασφυκτικά.

Και ενώ ο λόγος για τον οποίο η τουρκική πλευρά ζήτησε την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν δεν είναι προσχηματικός, αλλά σοβαρός, εφόσον δεν βρεθεί χρόνος ούτε αύριο Τετάρτη θα φανεί πως η τακτική της είναι παρελκυστική.

“Μήπως οι θέσεις μας ενοχλούν;”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης στο ΟΝΕ επιβεβαίωσε ότι αναζητείται ακόμη νέα ώρα πιθανής συνάντησης αύριο, ενώ απαντώντας στα βέλη που δέχεται ήδη η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αναβολή, είπε:

“Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου. Ότι έψαχνε η Τουρκία να βρει δικαιολογία να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή και είναι ακύρωση. Να μην αρνηθώ ότι μπορεί να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μία κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια – άλλο αναβολή άλλο ακύρωση– πρέπει να πάρουν ένα μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά καλά μάθουν τι συνέβη;”

Ο κ.Μαρινάκης διερωτήθηκε επίσης: “Έστω ότι η Τουρκία – υποθετικά, για να μην παρερμηνευθώ- ακυρώσει τη συνάντηση, αυτό τι σημαίνει; Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση, οι θέσεις μας, ενοχλούν;”

Τι καίει και τι όχι τον Ερντογάν

Φαίνεται πάντως ότι ο Ερντογάν… δεν καίγεται ιδιαίτερα να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, η οποία υπενθυμίζεται ότι είχε κανονιστεί και ανακοινωθεί την περασμένη Πέμπτη. Πολλώ δε μάλλον που προτεραιότητα του “σουλτάνου” είναι η συνάντηση που θα έχει με τον Τραμπ κατ’ ίδιαν μεθαύριο, κατά την οποία θα ζητήσει επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F35. Και ο Ερντογάν δεν θέλει να πάει σε αυτή τη συνάντηση σε αρνητικό κλίμα, αντίθετα θέλει να δείχνει ότι η Τουρκία δεν δημιουργεί προβλήματα στην ανατολική Μεσόγειο αλλά κλείνει μέτωπα.

Σημειωτέον ότι εν τω μεταξύ ο Τούρκος πρόεδρος σήμερα μίλησε στη ΓΣ του ΟΗΕ και εκτόξευσε νέες έμμεσες απειλές για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου και τις ενεργειακές έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο. Ζήτησε ταυτόχρονα εκ νέου την αναγνώριση του ψευδοκράτους, μιλώντας για δύο κράτη στην Κύπρο. Εάν λοιπόν πραγματοποιηθεί τελικά αύριο συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός δεν μπορεί παρά να θέσει κάθετα τις κόκκινες γραμμές της χώρας μας, η ο Τούρκος πρόεδρος θα απαντήσει με τις αναθεωρητικές θέσεις της Άγκυρας και δεν θα βγει ένα κλίμα θετικό.

Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει ότι θα έθετε στον κ. Ερντογάν την άρση του casus belli ως προϋπόθεση για να μην ασκήσει η Ελλάδα βέτο στο επίσημο αίτημα συμμετοχής της Τουρκίας ως τρίτης χώρας στα αμυντικά προγράμματα του SAFE.

Η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν επρόκειτο επίσης να πραγματοποιηθεί στον απόηχο της επίσημης πρότασης της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και κυρίως νοτίως της Κρήτης. Γεγονός που είχε προκαλέσει ενόχληση στην Άγκυρα, η οποία αντέδρασε απειλώντας ότι θα έβγαζε για έρευνες στο Αιγαίο το Πίρι Ρέις, αν και τελικά δεν πραγματοποίησε αυτή την απειλή της.

Η επίσημη πρόταση της Chevron φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για την επανέναρξη τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας- Λιβύης για καθορισμό ΑΟΖ, κάτι που θα αποτελούσε ένα ακόμη επιχείρημα του κ. Μητσοτάκη στην αποψινή συνάντηση.

Η Ελλάδα διαχρονικά καλεί την Τουρκία να συμφωνήσει σε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, της μοναδικής διαφοράς που η χώρα μας αναγνωρίζει. Ωστόσο η Άγκυρα επιδιώκει να θέσει και άλλα ζητήματα στο τραπέζι, κάτι που φυσικά δεν μπορεί να δεχθεί καμία ελληνική κυβέρνηση.