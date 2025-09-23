Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης δηλώνουν προσηλωμένοι στο καλώδιο, ενώ ο Ερντογάν απειλεί ξανά

Με τον Κύπριο πρόεδρο συναντήθηκε ο πρωθυπουργός στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Ν.Υόρκη, ενώ ο Ερντογάν απειλούσε ξανά για το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου

Μήνυμα προσήλωσης τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης (Great Sea Interconnector- GSI) έστειλαν κατά τη συνάντηση τους στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είχε αμφισβητήσει με δηλώσεις του τη βιωσιμότητα του έργου. Γεγονός που ειχε προκαλέσει ενόχληση στην Αθήνα, η οποία είχε καλέσει τη Λευκωσία να ξεκαθαρίσει τη θέση της.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός από τη ΔΕθ είχε διαμηνύσει ότι η κυπριακή κυβέρνηση έπρεπε να αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει το έργο.

Μητσοτάκης- Χριστοδουλίδης σήμερα πάντως επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Οι απειλές Ερντογάν: “Δεν θα ευοδωθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία στην Αν. Μεσόγειο”

Εν τω μεταξύ από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ο οποίος ανέβαλε την αποψινή συνάντηση με τον κ.Μητσοτάκη) αναφερόταν εκ νέου εμμέσως πλην σαφώς στο καλώδιο και προκαλούσε την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ειδικότερα ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη για “εποικοδομητική συνεργασία” σε ζητήματα ενέργειας και περιβάλλοντος, καθώς και ότι “περιμένουμε το ίδιο από τους γείτονές μας”.

Προειδοποίησε επίσης ότι “δεν θα ευοδωθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την ΤΔΒΚ στην Ανατολική Μεσόγειο”. Ισχυρίστηκε ότι η Άγκυρα έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία στα δυτικά της Κύπρου και ότι οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν νόμιμα δικαιώματα γύρω από το νησί.

Ο κ. Χριστοδουλίδης εν τω μεταξύ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συζητήθηκαν ακόμη οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Κύπρου ενημέρωσε επίσης τον κ. Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.