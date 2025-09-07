Μητσοτάκης για ηλεκτρική διασύνδεση: Η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει το έργο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η διασύνδεση με την Κύπρο θα υλοποιηθεί.

Για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ερωτηθείς σχετικά με τη θέση της Λευκωσίας για το υποθαλάσσιο καλώδιο, ο πρωθυπουργός διατράνωσε την πεποίθησή του ότι τελικά το έργο θα πραγματοποιηθεί, υποστηρίζοντας δε πως η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος.

«Για να ολοκληρωθεί το έργο πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει και το εννοεί και να καταβάλει τα χρήματα. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, όπως η μη καταβολή κάποιων χρημάτων» εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι για την Ελλάδα αυτό δεν είναι το μοναδικό έργο διασύνδεσης, αναφερόμενος στις διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας με την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, αλλά και τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο.

Αυτές, είπε, «είναι απολύτως σημαντικές για την Ελλάδα, ενώ εκείνη με την Κύπρο είναι πιο σημαντική για την Κύπρο».