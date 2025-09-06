Μονή Σινά: Στην Ελλάδα ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής του

Στην Αθήνα βρίσκεται ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, με την ελληνική κυβέρνηση να πραγματοποιεί σχετική επιχείρηση για τη μεταφορά του.

Ολοκληρώθηκε, το πρωί του Σαββάτου (6/9), η επιχείρηση για την επιστροφή του αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

Όπως αναφέρεται, η αποστολή μετέβη χθες στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό πως εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται για τη διαδοχή του Δαμιανού είναι οι μοναχοί Νήφων και Πάμφιλος, καθώς και ο Θεόφιλος, που ήταν παλαιότερα στο Σινά, μετά αποχώρησε με προορισμό το Άγιον Όρος και επέστρεψε λίγο πριν από τα πρόσφατα γεγονότα. Ακούστηκε, επίσης, το όνομα του επισκόπου Μαδαγασκάρης Προδρόμου.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

Η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας, λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής.