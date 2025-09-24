Ν. Ανδρουλάκης: Επικίνδυνοι ερασιτέχνες οι “άριστοι” και στην εξωτερική πολιτική

Η παρέμβαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή για την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν. “Καλέσατε στην Εξεταστική νεκρούς αντί γι αυτούς που έκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ”

Ο ερασιτεχνισμός των «άριστων» της Ν.Δ έχει εκθέσει την χώρα! Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν παρεμβαίνοντας σήμερα στην Βουλή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι η κυβέρνηση προτίμησε να καλέσει για μάρτυρες ακόμη και… νεκρούς αντί να καλέσει αυτούς που έκλεψαν τον οργανισμό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Νέα Υόρκη λέγοντας πως η εξέλιξη «αποκαλύπτει και πιστοποιεί την προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό του υπουργείου Εξωτερικών». Θύμισε πως «είχατε αναδείξει αυτή την συνάντηση ως πολύ κρίσιμο σημείο και δεν έγινε τίποτε. Έχετε να μας πείτε κάτι γι αυτό;» επισημαίνοντας πως «εκτίθεται η χώρα μας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα αφού όλες οι αφηγήσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών αποδεικνύονται κενά περιεχόμενου». Όπως σχολίασε «εσείς δεν λέγατε ότι ο Ερντογάν είναι απομονωμένος;» προσθέτοντας: «Τον είδατε κάπου απομονωμένο;», «την φωτογραφία στην συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ δεν την είδατε;».

Επέκρινε επίσης την πολιτική των λεγόμενων «ήρεμων νερών» αναρωτώμενος: «Που είναι τα ήρεμα νερά; Στον ΟΗΕ τον ακούσατε (σ.σ τον Ερντογάν); Καμία ενεργειακή επένδυση δεν θα γίνει στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς την έγκριση της Τουρκίας. Άρα και το καλώδιο (σ.σ σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Την ρητορική του για την διχοτόμηση της Κύπρου την ακούσατε από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών». Με βάση αυτά έθεσε το ερώτημα: «Που είναι τα ήρεμα νερά; Μόνον στην προπαγάνδα σας. Αλλά όταν η εξωτερική πολιτική είναι προπαγάνδα αυτά είναι τα αποτελέσματα». Κατέληξε στο συμπέρασμα πως «οι άριστοι είναι απολύτως ανεπαρκείς, είναι ερασιτέχνες και άρα είναι επικίνδυνοι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην στάση της ελληνικής κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό εισήμαίνοντας ότι «στο μόνο που είστε πρωταγωνιστές είναι στην ταύτιση με τον Νετανιάχου. Εκεί παίρνετε άριστα». Σημείωσε ότι «είστε απέναντι στα αισθήματα του ελληνικού λαού» που «θέλει να υπάρχει παντού σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο γιατί και αυτό είναι και εθνικό ζήτημα. Εσείς στην απέναντι όχθη. Ποια άλλη χώρα έχει γίνει υποστηρικτής του Νετανιάχου;». Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση του για επικαιροποίηση του ψηφίσματος της ελληνικής Βουλής του 2015 υπέρ του παλαιστινιακού κράτους. Επίσης τόνισε ότι κυβερνητικά στελέχη με αναφορές στην ακροδεξία εμφανίζονται ευθέως υπέρ της κυνικής άποψης περί του δικαίου του ισχυρού.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αναμένονταν άσκησε σκληρή κριτική και για το «Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Εστιάζοντας στον τρόπο που λειτουργεί μέχρι σήμερα η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που συστήθηκε μετά από πρόταση της Ν.Δ παράλληλα με την άρνησή της για προανακριτική επιτροπή προκειμένου να ελεγχθούν οι υπουργοί που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Είπε ότι αυτή η κυβερνητική τακτική «κάνει τους πολίτες να πιστεύουν ότι η Βουλή είναι πλυντήριο για τις ευθύνες της εκάστοτε κυβέρνησης». Αναφερόμενος στην εξεταστική επιτροπή και τις περικοπές μαρτύρων σχολίασε: «Είδατε ως λύση να καλέσετε νεκρούς και όχι ζωντανούς;», τονίζοντας πως η κυβέρνηση προτίμησε να καλέσει μάρτυρες που έχουν φύγει από την ζωή «αντί να καλέσει τους ζωντανούς που έκλεβαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ;». Επισήμανε ότι «πρέπει να έρθει ο πρωθυπουργός την άλλη εβδομάδα και να μας εξηγήσει ο κ.Μητσοτάκης»!