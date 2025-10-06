Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτος επιλαχών ο Δρίτσας που ανήκει πια στη Νέα Αριστερά

O Θοδωρής Δρίτσας Eurokinissi

Ο Θόδωρος Δρίτσας είναι ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Υπουργός όμως έχει μετακινηθεί στη Νέα Αριστερά.

Μετά την παραίτηση- βόμβα του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει ακόμη έναν βουλευτή από την κοινοβουλευτική του ομάδα.

Πρώτος επιλαχών είναι ο Θόδωρος Δρίτσας ο οποίος όμως έχει εν τω μεταξύ μετακινηθεί στη Νέα Αριστερά μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. 

Ο κ. Δρίτσας αφού αποδέχθηκε την έδρα, θα ενταχθεί τις επόμενες ημέρες και μετά την ορκωμοσία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς η οποία πια θα έχει 12 βουλευτές. 

