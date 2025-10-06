ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτος επιλαχών ο Δρίτσας που ανήκει πια στη Νέα Αριστερά

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτος επιλαχών ο Δρίτσας που ανήκει πια στη Νέα ΑριστεράΔιαβάζεται σε 1'
Ο Θόδωρος Δρίτσας είναι ο πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Υπουργός όμως έχει μετακινηθεί στη Νέα Αριστερά.
- 06 Οκτωβρίου 2025 11:02
Μετά την παραίτηση- βόμβα του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει ακόμη έναν βουλευτή από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
Πρώτος επιλαχών είναι ο Θόδωρος Δρίτσας ο οποίος όμως έχει εν τω μεταξύ μετακινηθεί στη Νέα Αριστερά μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023.
Ο κ. Δρίτσας αφού αποδέχθηκε την έδρα, θα ενταχθεί τις επόμενες ημέρες και μετά την ορκωμοσία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς η οποία πια θα έχει 12 βουλευτές.