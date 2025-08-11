Ο Γεωργιάδης αμφισβητεί εμμέσως την πτώση ασανσέρ στο “Γεννηματάς”

Μέσω ανάρτησής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι δεν διαπιστώθηκε βλάβη στο ασανσέρ του νοσοκομείου “Γεννηματάς”, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στους γιατρούς του νοσοκομείου.

Το μπαράζ δηλώσεων και αναρτήσεων των τελευταίων ημερών, αναφορικά με την κατάσταση στο ΕΣΥ, συνεχίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Το τελευταίο περιστατικό που βρέθηκε στο “στόχαστρο” του υπουργού Υγείας ήταν η πτώση ασανσέρ από τον 3ο όροφο στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, περιστατικό το οποίο ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης αμφισβητεί.

Tην πτώση του ασανσέρ κατήγγειλε ο Χρήστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων «ΓΝΑ Γεννηματάς». Μάλιστα, μέσα στο ασανσέρ εκείνη την ώρα, περιγράφει ο κ. Αργύρης, βρισκόταν εργαζόμενη τεχνολόγος με βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα, η οποία τελευταία στιγμή κατάφερε να πηδήξει έξω.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι «η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του».

Ενώ σε άλλο σημείο, ισχυρίστηκε ότι «την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για την πτώση του ασανσέρ:

«Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» α) η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμμία απολύτως βλάβη του, β) στην Αστυνομία που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα.

Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμμία κατηγορία, γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια.

Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από την διοίκηση και από τις αρμόδιες αρχές. Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε.

Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια».