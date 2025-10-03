Αθλιότητες Γεωργιάδη για την υγεία του Πάνου Ρούτσι

Νέες αθλιότητες του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι. Αμφισβητεί το ανακοινωθέν των γιατρών του και ζητά να βγουν στη δημοσιότητα οι εξετάσεις του.

Συνεχίζει τις συκοφαντίες ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος για μια ακόμα μέρα έσπευσε με τηλεοπτικές εμφανίσεις του να βάλει κατά του απεργού πείνας Πάνο Ρούτσι, ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει αναστάτωση στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Σημειωτέον πως, ο κ. Ρούτσι συνεχίζει για 19η μέρα την απεργία πείνας, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του Ντένις και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τη διαλεύκανση της αιτίας θανάτου του, έχοντας στο πλευρό του την ελληνική κοινωνία.

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθεί την υγεία του απηύθυνε έκκληση για την ικανοποίηση των αιτημάτων του, γιατί είναι πάρα πολύ επιβαρυμένη η κατάσταση της υγείας του και, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, “έχει χάσει 10 κιλά και συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές“.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ρούτσι έχει χάσει το 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους και εμφανίζει, μεταξύ άλλων, εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση ο υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αφήσει ξανά σοβαρές υπόνοιες για το ιατρικό ανακοινωθέν, ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα οι εξετάσεις του. «Απ’ ότι ενημερώθηκα, ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό με την υγεία του» είπε ο Γεωργιάδης αμφισβητώντας το ιατρικό ανακοινωθέν της ομάδας που τον παρακολουθεί. «Οι γιατροί δεν βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο».

Μάλιστα, επιτέθηκε ξανά στην γιατρό του κ. Ρούτσι, Όλγα Κοσμοπούλου, σχολιάζοντας επικριτικά τη συνδικαλιστική δράση της. «Η Κοσμοπούλου κάνει πολιτική, όχι ιατρική. Είναι η γιατρός όλων των αριστερών που κάνουν απεργία πείνας, ήταν και η γιατρός του Κουφοντίνα που έλεγε ότι έκανε απεργία πείνας 66 ημέρες».

Δεν δίστασε, δε, να αφήσει αιχμές ακόμα και για τον τρόπο μεταφοράς του κ. Ρούτσι στο νοσοκομείο. «Ο κ. Ρούτσι πήγε στη Νίκαια, στα επείγοντα, όχι από το ΕΚΑΒ αλλά με την κ. Κοσμοπούλου. Δεν σάς κρύβω ότι μού έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ένας άνθρωπος μετά από 19-20 ημέρες απεργίας πείνας πάει στα επείγοντα γιατί αισθάνεται μία αδιαθεσία. Από το Σύνταγμα μέχρι τη Νίκαια εφημέρευε: ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, το Σωτηρία, το Αλεξάνδρα, το Ελπίς και ένα σωρό άλλα νοσοκομεία, αλλά για κάποιο λόγο ένας άνθρωπος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ήθελε να πάει στα επείγοντα, πήγε στην άλλη άκρη της Αττικής, άρα έχασε πολύτιμο χρόνο Αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο» ανέφερε ο υπουργός Υγείας με ειρωνικό τόνο.

Η ανακοίνωση από το Γενικό Κρατικό και η ενημέρωση από τους γιατρούς του Πάνου Ρούτσι

Λίγη ώρα αργότερα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, ήρθε η ανακοίνωση από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας η οποία αναφέρει:

«Κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας. Υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου».

Νωρίτερα, η ομάδα των γιατρών που έχει δίπλα του ο Πάνος Ρούτσι είχε προχωρήσει σε ενημέρωση, σημειώνοντας ότι ο απεργός πείνας έχει απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους, εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων γιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νικαίας.

Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Εχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του.