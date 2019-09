Γιατί ο Τσακαλώτος θέλει να χαρίσει το "1066 and All That" στην Κεραμέως

O τομεάρχης Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος EUROKINISSI

Επιστρατεύοντας αρκετές δόσεις χιούμορ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κριτικάρει τη Νίκη Κεραμέως για τις δηλώσεις της περί εθνικής συνείδησης και ιστορίας.

Με το γνωστό του χαρακτηριστικό τρόπο, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος ασκεί την κριτική του στη Νίκη Κεραμέως για τις θέσεις που εξέφρασε περί ιστορίας και εθνικής συνείδησης. Τίτλος της ανάρτησής του: "Νίκη Κεραμέως: Κάνει τον αγώνα για διαφωτισμό επίκαιρο ξανά" και σημειώνει πως "το 1930 (!) οι Sellar and Yeatman γράψανε μια εναλλακτική χιουμοριστική ιστορία της Αγγλίας για να διακωμωδήσουν τον τρόπο διδασκαλίας της ιστορίας στην Αγγλία ο οποίος ήταν εργαλειακος με σκοπό την οικοδόμηση της εθνικής συνείδησης των Άγγλων. Είχε, όπως γράφουνε, 103 καλά πράγματα, 2 γνήσιες ημερομηνίες και 5 κακούς βασιλιάδες. Ο πιο κακός βασιλιάς ήταν βέβαια ο Ιωάννης, ο αδερφός του καλού Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, γνωστός στην Ελλάδα ως εχθρός του Ρομπεν των Δασών - μαζί φυσικά με τον (επίσης κακό) Σερίφη του Nottingham". Και συμπληρώνει: "40 χρόνια μετά, στο σχολείο μου στο Λονδίνο, ”the bad king John theory of history” ήταν αντικείμενο χλευασμού για τους καθηγητές της ιστορίας. Δηλαδή η άποψη ότι η ιστορία είναι μόνο στο επίπεδο βασιλιάδων, πρωθυπουργών και, γενικότερα, μεγάλων ανδρών (πάντα άνδρες βεβαίως βεβαίως), χωρίς κοινωνικές αναφορές, ιδεολογίες, αντιπαραθέσεις συμφερόντων κλπ. 90 χρόνια μετά η κ.Νίκη Κεραμέως επαναφέρει την εθνική συνείδηση, και αποτάσσει τις κοινωνικές αναφορές, ως βασικό μέλημα της ιστορίας. Δεν το λες και φιλελεύθερο, δεν το λες και προοδευτικό, δεν το λες και βαθιά ριζωμένο στο πλάι του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεσμεύομαι να της χαρίσω το «1066 and All That» στην γιορτή της". Ακολουθεί το σχετικό ποστάρισμα του κ. Τσακαλώτου στο facebook



