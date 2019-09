Ο Τσίπρας πήγε σινεμά και είδε Κεν Λόουτς

Τη Δευτέρα βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας και η σύζυγός του Μπέττυ Μπαζιάνα παρευρέθηκαν στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Επέλεξαν να παρακολουθήσουν τη νέα ταινία του καταξιωμένου Άγγλου σκηνοθέτη Ken Loach, γνωστού για τα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα των ταινιών του.

Η ταινία "Sorry we missed you" παρουσιάζει την εικόνα της σύγχρονης Αγγλίας με φόντο την οικονομική κρίση, το Brexit και τις επισφαλείς σχέσεις εργασίας.

Κατά την άφιξη τους στον κινηματογράφο, τους υποδέχτηκαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συζητήσουν με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Debbie Honeywood.