Μητσοτάκης: Συκοφαντίες για το κράτος δικαίου, όπως για τη μικρή Μαρία

Κατά τις κοινές δηλώσεις με Μέτσολα, ο πρωθυπουργός κατήγγειλε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επικαλέστηκε το γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Τι είπε για τους αγρότες που έρχονται σήμερα Αθήνα

Την ενόχληση του για το ευρωπαϊκό ψήφισμα, που καταγγέλλει την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, δεν έκρυψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις μετά τη συνάντηση του με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο διάλογος εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών πρέπει να διεξάγεται “πέρα από μικροκομματικές σκοπιμότητες και μύθους”.

Υποστήριξε δε ότι: “Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο συκοφαντικών επιθέσεων. Πότε με ανύπαρκτες υποθέσεις όπως αυτή της μικρής Μαρίας που αποδείχθηκε σκηνοθεσία από διακινητές. Και μετά με καταγγελίες για το κράτος δικαίου, το οποίο είναι πιο ισχυρό παρά ποτέ στη χώρα μας”.

Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε μάλιστα ότι: “Οι ενέργειες αυτές ενόχλησαν τόσο ώστε να πάρουν σκληρή απάντηση από τη δικαιοσύνη, από τον Άρειο Πάγο”.

Σχολίασε επίσης: “Μοιάζει παράδοξο, κάποιες δυνάμεις στη χώρα μας, που άλλοτε συντάχθηκαν με το πιο αντιευρωπαϊκά συνθήματα, να εμφανίζονται υπερασπιστές των ευρωπαϊκών αξιών”.

Ενώ υποστήριξε ότι: “Τελικός κριτής της ποιότητας του κράτους δικαίου σε μία χώρα είναι η Κομισιόν, που έχει την αξιοπιστία να ελέγχει την πρόοδο κάθε κράτους μέλους”.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: “Αλλού είναι οι κίνδυνοι για την Ευρώπη και αυτοί πρέπει να καταδικαστούν με την ψήφο των Ευρωπαίων στις εκλογές”.

Επικαλέστηκε μάλιστα ως απόδειξη του κράτους δικαίου στην Ελλάδα την επέκταση δικαιωμάτων, με τελευταίο δείγμα τη θεσμοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο. Την οποία υπενθύμισε ότι στήριξαν πέντε κόμματα. Χαρακτήρισε το σχετικό νομοσχέδιο “μία μεταρρύθμιση ελευθερίας, ισονομίας, δικαιοσύνης”. Και υποστήριξε ότι: “Επιβεβαιώνει τη θέση της πατρίδας μας στην καρδιά της Ευρώπης και την προσήλωση μας στις αρχές της Δημοκρατίας”.

Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε επίσης το δημοσίευμα του Economist, που κατέταξε την Ελλάδα στα 20 κορυφαία κράτη στον κόσμο ως προς την ποιότητα Δημοκρατίας. Ενώ κατέληξε: “Η Δημοκρατία πάντα ζει και προοδεύει στον τόπο που γεννήθηκε”.

“Κομβικές οι ευρωεκλογές”

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις ευρωεκλογές, που στην Ελλάδα θα διεξαχθούν στις 9 Ιουνίου, κομβική στιγμή. Επισήμανε ότι τότε θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί που θα αναμετρηθούν με τα στοιχήματα της ΕΕ την επόμενη πενταετία. Στοιχήματα γεωπολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά.

“Για αυτό έχει μεγάλη σημασία η οικοδόμηση στρατηγικής αυτονομίας και της κοινής πορείας των μελών της ΕΕ. Κλειδί αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας είναι η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή. Και χαίρομαι που με τον πρώτο νόμο της δεύτερης κυβερνητικής μας θητείας καθιερώθηκε στην Ελλάδα η επιστολική ψήφος”, δήλωσε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Υπενθύμισε ότι οι πολίτες εντός και εκτός συνόρων θα μπορούν να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία δια της επιστολικής ψήφου. “Η πλατφόρμα άνοιξε χθες. Είναι απλή, εύκολη και γρήγορη. Αυτή είναι μία επιλογή ευθύνης που ενθαρρύνει τη λαϊκή έκφραση”, πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στο μεταναστευτικό. Τόνισε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής στάσης και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, με ισόρροπη κατανομή ευθυνών. Εκτίμησε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η συμφωνία για νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου.

Η αναφορά Μητσοτάκη στους αγρότες

Δεν έκρυψε επίσης την ανησυχία του για διάχυση της περιφερειακής αστάθειας λόγω του πολέμου στη Γάζα. Ειδικά αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο στο εμπορική ναυτιλία, για αυτό και ανέλαβε την τακτική διοίκηση της ευρωπαϊκής επιχείρησης “Ασπίδες” στη Λάρισα.

“Ένα από τα ζητούμενα των ευρωεκλογών πως η Ευρώπη θα αποκτήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία. Τι σημαίνει ανεξάρτητη αμυντική πολιτική” ανέφερε επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Ειδική μνεία έκανε και στο αγροτικό. “Οι αγρότες σήμερα θα βρεθούν – όπως και σε άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης – στο κέντρο της Αθήνας, διαδηλώνοντας. Πολλά αιτήματα τους είναι δίκαια, για την ταχύτητα της πράσινης μετάβασης. Το θέμα αυτό θα απασχολήσει και το επόμενο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”, επισήμανε ο κ.Μητσοτάκης.

Στήριξη Μετσόλα για το ψήφισμα περί κράτους δικαίου και εύσημα για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου από την πλευρά της στήριξε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση απέναντι στο ψήφισμα που καταγγέλει την κατάσταση όσον αφορά στο κράτος δικαίου στη χώρα μας.

“Η Ελλάδα γιορτάζει εφέτος 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να βρεθεί κανείς. Κύριε Μητσοτάκη σας ευχαριστώ για τη δέσμευση και αφοσίωση σας”, είπε η κ.Μετσόλα στον πρωθυπουργό.

“Δεν πρέπει να πολιτικοποιούμε ή να εργαλειοποιούμε τη συζήτηση για το κράτος δικαίου. Είμαι ευγνώμων για τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού. Προχωρούμε μαζί”, πρόσθεσε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

“Πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα τα κράτη μέλη το ίδιο”, σημείωσε μάλιστα η κ.Μετσόλα, “δείχνοντας” την Ισπανία.

Η κ.Μετσόλα επίσης απέδωσε τα εύσημα στον κ.Μητσοτάκη για τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και στη χώρα μας.

Κατά την επίσκεψή της, η πρόεδρος του ΕΚ θα απευθύνει ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα “H Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των Ευρωεκλογών (The EU ahead of the European Elections)”, στις 12:00 και θα συνομιλήσει με νέους στο Ωδείο Αθηνών, για θέματα που τους απασχολούν με αφορμή τις επερχόμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές στις 9 Ιουνίου 2024.I