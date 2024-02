Μέτσολα: Θερμό παρασκήνιο με την ομιλία στη Βουλή στη “σκιά” του ψηφίσματος για το Κράτος Δικαίου

Παπαδημούλης και Κόκκαλης πιέζουν την κ. Μέτσολα να συναντηθεί με την αντιπολίτευση κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει τελικά σε μισάωρη συνάντηση χωρίς εκπροσώπους του Τύπου.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα (Roberta Metsola), επισκέπτεται τη χώρα μας, αύριο Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, και θα έχει ομιλία στη Βουλή με θέμα της: “H Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των Ευρωεκλογών (The EU ahead of the European Elections)”.

Συγκεκριμένα, η Ρομπέρτα Μέτσολα θα μιλήσει στις 12:00 στην αίθουσα της Ολομέλειας, ενώπιον πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών: την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Ακόμη, η κα Μέτσολα θα έχει συναντήσεις στην Αθήνα με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ πέραν από την κεντρική της ομιλία στην Ελληνική Βουλή, θα συνομιλήσει και με νέους στο Ωδείο Αθηνών.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7 υπήρξε επικοινωνία το Σάββατο του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη, με την κ. Μέτσολα, η οποία τον διαβεβαίωσε πως πέραν από την προγραμματισμένη ομιλία της, θα υπάρξει και δημόσιος διάλογος με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και παρουσία εκπροσώπων του Τύπου. Αυτό, καθώς υπάρχουν πιέσεις εκ μέρους της αντιπολίτευσης για δημόσιο διάλογο με την πρόεδρο του ΕΚ στη “σκιά” του ψηφίσματος ευρωκαταδίκης από το ΕΚ προς τη χώρα μας με αφορμή το Κράτος Δικαίου, αλλά και μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και τις πιέσεις προς τους πολιτικούς θεσμούς. Πληροφορίες του NEWS 24/7 αναφέρουν πως κατόπιν πιέσεων, η κ. Μέτσολα δεν θα έχει τελικά διάλογο με τους εκπροσώπους των κομμάτων στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όπως είχε γίνει το 2021 με τον Νταβίντ Σασόλι, αλλά θα μια σύντομη συνάντηση μισής ώρας με τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης χωρίς να εξασφαλίζεται όμως η δέουσα δημοσιότητα με παρουσία του Τύπου.

Είναι σαφές πως εν προκειμένω ο διάλογος δεν “προτιμάται” με κυβερνητικές μεθοδεύσεις, λόγω του πρόσφατου ψηφίσματος.

Επιστολές Παπαδημούλη και Κόκκαλη προς Μέτσολα

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Δημήτρης Παπαδημούλης έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή που απέστειλε προς την Ρομπέρτα Μέτσολα. Όπως αναφέρει:

“Αγαπητέ Πρόεδρε,

Αγαπητή Ρομπέρτα,

Η επίσκεψή σας στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου αποτελεί ένα πολύ θετικό σημάδι για τον ιδιαίτερο ρόλο και το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επικείμενες ευρωεκλογές στην Ελλάδα.

Έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή της κοινής γνώμης στην Ελλάδα, όσον αφορά το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές τις εκλογές, ιδίως της ελληνικής νεολαίας.

Η επίσκεψη αποτελεί επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο και αναγκαίο η ομιλία και η συμμετοχή σας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να συνδυαστεί με διάλογο με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή ήταν και η πρακτική που ακολούθησε ο αείμνηστος Πρόεδρος Sassoli κατά την επιτυχημένη επίσκεψή του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2021.

Ο διάλογος αυτός είναι ακόμη πιο αναγκαίος ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου και μετά το ψήφισμα για το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, που εγκρίθηκε στις 7 Φεβρουαρίου.

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας προσοχή

και σας εύχομαι μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη στη χώρα μου

Με εκτίμηση,

Δημήτρης Παπαδημούλης”.

Από τη δική του μεριά, ο Πέτρος Κόκκαλης έστειλε και εκείνος ανάλογη επιστολή προς την κ. Μέτσολα αιτούμενος συνάντηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. “Καλούμε την κ. Μέτσολα να συναντήσει και τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης προκειμένου να συζητηθούν οι ανησυχίες των κομμάτων για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα αλλά και για το σχετικό καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκαλης.