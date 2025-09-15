Οι προτάσεις Ανδρουλάκη για την επόμενη μέρα της ΔΕΗ, τη βιομηχανία και το αγροτικό πετρέλαιο

Νέο ρόλο για τη ΔΕΗ, με παρέμβαση του κράτους στις αποφάσεις για τιμολογήσεις κτλ. προσεγμένη διαχείριση της ενεργειακής διαχείρισης αποβλήτων, “πακέτα” ανταγωνιστικής ενέργειας για τη βιομηχανία και ατέλεια στο αγροτικό πετρέλαιο πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ.

Τη στήριξη της βιομηχανίας, της περιφέρειας, του αγροτικού κόσμου και συνολικά της παραγωγής, αλλά και συνέχιση της πράσινης μετάβασης προέταξε από τη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε συνέχεια των θεματικών συνεντεύξεων τύπου που προηγήθηκαν της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε μηδενικό ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, νέο ρόλο για τη ΔΕΗ αλλά και ένα πλαίσιο στήριξης της βιομηχανίας, όπως και στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης.

Συνοπτικά ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική

για αποφάσεις που οδήγησαν τη χώρα σε μεγάλη εξάρτηση της από το φυσικό αέριο,

για την απουσία οράματος για την περιφέρεια

για την προνομιακή εκχώρηση του ηλεκτρικού χώρου σε μεγάλες εταιρείες,

για αδιαφορία για τα δίκτυα, κάτι που υπονομεύει την πράσινη μετάβασ

για αδιαφορία για τις παραγματικές ανάγκες των περιοχών της απολιγνιτοποίησης

για καθυστερήσεις στα ζητήματα αποθήκευσης.

Πρότεινε, δε:

απευθείας μεταφορά των ωφελειών της πράσινης μετάβασης στους πολίτες με σταθερά τιμολόγια,

νέο ρόλο στη ΔΕΗ με αιχμη το φθηνό ρεύμα για τα νοικοκυριά,

απευθείας εκχώρηση με σταθερές τιμές ρεύματος στη βιομηχανία, στο πρότυπο της Ιταλίας.

προώθηση της εκχώρησης ηλεκτρικού χώρου στις ενεργειακές κοινότητες,

προσεγμένη χωροθέτηση εργοστασιων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων

επενδύσεις σε δίκτυα και αποθήκευση.

Ενέργεια

Ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το ζήτημα αναβάθμισης των υποδομών μέσα από μια στρατηγική με στόχο να καταστεί κάθε τόπος εν δυνάμει πεδίο ανάπτυξης. “Υποδομές στην περιφέρεια, όταν έχουμε τέτοια κλιματική κρίση, είναι επιβεβλημένες” τόνισε κι εστίασε στην ενέργεια με αιχμή τον αγροτικό κόσμο.

Ο κ. Ανδρουλάκης περιέγραψε, δηλαδή, το τι πράττουν άλλες χώρες, ενώ άσκησε κριτική στην εξάρτηση της χώρας, όπως είπε, από το φυσικό αέριο, αλλά και σε θέματα παραχώρησης του ηλεκτρικιύ χώρου. “Γιατί λοιπόν δεν κάναμε την πράσινη μετάβαση όπλο του αγρότη, του μεταποιητή, για ένα νέο συνεταιριστικό κίνημα με μια νέα φιλοσοφία που ενοποιείται στην κοινή ενεργειακή παραγωγή; Γιατί το έκαναν οι Γερμανοί; Γιατί το έκαναν οι Πορτογάλοι; Γιατί το έκαναν οι Ισπανοί, και όχι εμείς; Με δίκτυο, με αποθήκευση, όλα στην ώρα τους, γιατί υπήρχε επιλογή. Υπήρχε επιλογή από την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου η υψηλή, η υψηλή δέσμευση της χώρας στο φυσικό αέριο και επιλογή από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δώσει τον ενεργειακό χώρο σε λίγους και ισχυρούς εις βάρος των πολλών παραγωγών.”

Ηλεκτρικός χώρος

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι “έχει δοθεί ένα μεγάλο κομμάτι του ενεργειακού χώρου” και γιαυτό θα πρέπει “να δώσουμε κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στην πραγματική παραγωγική Ελλάδα και αυτό είναι μεγάλο στοιχείο της περιφερειακής ανάπτυξης. Νομίζω ότι είπα πολλά πράγματα που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή δύναμη σε όλη την ελληνική περιφέρεια.”

Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων¨

Ο κ. Ανδουλάκης αναφέρθηκε και στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων. “Λέμε όχι στην ανεξέλεγκτη καύση απορριμμάτων και στις πέντε αυτές περιοχές” τόνισε με αιχμή τις περιοχές που ήταν τα λιγνιτικά εργοστάσια. “Το θέμα της απολιγνιτοποίησης με έχει απασχολήσει πολύ. Το ξέρετε και προσωπικά από την πρώτη ημέρα που ήμουνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω έρθει πολλές φορές, έχω συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις στην Κοζάνη και στους άλλους νομούς για το πώς έπρεπε να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο.

Δυστυχώς κάποιοι έχουν εγκληματήσει εις βάρος της Δυτικής Μακεδονίας. Διότι τα παρουσιάζανε εύκολα τα πράγματα. Τη μια έλεγαν να φύγουμε από το εμπόριο ρύπων. Την άλλη έλεγαν, ότι δε θα γίνει ποτέ η πράσινη μετάβαση. Και μετά πάτησαν γκάζι. Και μιλώ για την τελευταία κυβέρνηση. Τι έπρεπε να γίνει; Θα μου πείτε τι μπορεί να γίνει τώρα. Καταρχάς τι έπρεπε να γίνει; Δίκτυο αποθήκευση. Δε γίνεται πράσινη μετάβαση χωρίς δίκτυο και αποθήκευση. Χωρίς αποθήκευση χάνουμε κάθε μέρα πολύτιμη ενέργεια. Την πετάμε. Να το καταλάβει ο κόσμος. Την πετάμε. Πετάμε πολύτιμη φτηνή ενέργεια, που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ότι η προηγούμενη και αυτή η Κυβέρνηση δεν επένδυσαν στην αποθήκευση”.

Δίκτυα

Σε σχέση με τα δίκτυα τόνισε την ανάγκη επιμερισμού του ηλεκτρικού χώρου.

“Γιατί τα δίνουν όλα στους μεγάλους κυρίως; Και έχουν μια απάντηση. Ε, δεν έχουμε λέει δίκτυο υψηλής διασυνδεσιμότητας. Άρα δεν μπορούν να μπουν πολλές μικρές ενεργειακές κοινότητες. Υπονομεύει τη σταθερότητα του δικτύου. Ε, γιατί λοιπόν επιταχύνεται την απολιγνιτοποίηση χωρίς επένδυση στο δίκτυο;

Τι θα κάναμε εμείς; Η ταχύτητα απολιγνιτοποίησης θα ήτανε άρρηκτα διασυνδεδεμένη με την επένδυση στο δίκτυο και την αποθήκευση, ώστε να γίνει ομαλά, με ενεργειακή ασφάλεια, με χαμηλό κόστος ενέργειας και προς όφελος της παραγωγής Ελλάδας, για να έχει χαμηλό κόστος παραγωγής ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας κτηνοτρόφος.

Γιατί όλα αυτά δεν έγιναν; Όπως είπα και πριν, η απολιγνιτοποίηση και η πράσινη μετάβαση εξελίχθηκε σε μια μπίζνα ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, εις βάρος της Δυτικής Μακεδονίας, εις βάρος της Μεγαλόπολης, εις βάρος του κόστους ζωής και του κόστους παραγωγής.

Τώρα εδώ που φτάσαμε, πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις. Αλλαγή μοντέλου για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη δημογραφική αιμορραγία που προκαλείται από τη μετανάστευση των νέων ανθρώπων.

Πρέπει λοιπόν να κατευθύνουμε πόρους για μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς, διότι σε άλλη περίπτωση η περιφέρεια θα είναι η περιφέρεια που θα σύρει το χορό μιας μεγάλης καταστροφής στη χώρα, με ένα πολύ στρεβλό παράδειγμα για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Θέλει προτεραιοποίηση, θέλει προσπάθεια, θέλει συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες σε όλους τους νομούς, ώστε να εκπονήσουμε με ευρωπαϊκούς πόρους και με φορολογικά κίνητρα ειδικά σχέδια τοπικής ανάπτυξης, για να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στο σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.”

Παράταση λιγνιτικών μονάδων

Σε σχέση με την παράταση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι “η συζήτηση δεν μπορεί να γίνεται στο πόδι για έναν και μόνο λόγο. Μία λιγνιτική μονάδα, η οποία δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί, είναι πολύ δύσκολο να μπει σε πλήρη εφαρμογή λειτουργίας με θετικό αποτέλεσμα για την ενεργειακή παραγωγή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όποια συζήτηση πρέπει να γίνει με ειδικούς για να γνωρίζουμε εάν μια τέτοια επιλογή, φέρει αποτέλεσμα. Έχω πολλές αμφιβολίες.”

ΔΕΗ

Σε σχέση με τη ΔΕΗ σημείωσε ότι “η ΔΕΗ, με το σημερινό ποσοστό που κατέχει το κράτος μπορεί να αλλάξει στρατηγική. Δε θέλει η κυβέρνηση να αλλάξει στρατηγική η ΔΕΗ. Έχει επιλέξει να είναι ένα εργαλείο για golden boys, για διαφημιστικά πακέτα και για επενδύσεις που έπρεπε να είναι αλλού προσανατολισμένες. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.

​​​Με το σημερινό ποσοστό που έχει το κράτος, μπορεί να παρέμβει δυναμικά στις προτεραιότητες της ΔΕΗ και αυτό θα κάνουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει. Και επειδή μου δίνετε την ευκαιρία, χθες δεν είπα μόνο για τη ΔΕΗ, είπα και για τα τιμολόγια. Πρέπει να φύγουμε από τα κυμαινόμενα και να πάμε στα σταθερά για να έχουμε εκατομμύρια νοικοκυριά, να έχουν χαμηλό κόστος ζωής. Και όχι αυτό που ζουν σήμερα.”

Ιταλία και βιομηχανία

Σε σχέση με τη τη βιομηχανία ο κ. Ανδρουλάκης προέταξε το ιταλικό παράδειγμα. Όπως είπε, “το ιταλικό παράδειγμα με το 25% που αφορά τη σταθερή χαμηλή τιμή ρεύματος και τις εγγυήσεις που δίνουν σε μια τριετία δημιουργεί χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή, δημιουργεί ανταγωνιστικότητα.”

Ανέλυσε το τι συμβαίνει επίσης με το ​​​Ιβηρικό μοντέλο. “Γιατί δεν πήγαμε στο ιβηρικό μοντέλο στην αρχή της ενεργειακής κρίσης; Λόγω της τεράστιας εξάρτησης σε φυσικό αέριο. Οι Ίβηρες, οι μεν Πορτογάλοι μεγάλη εξάρτηση από τις ΑΠΕ, άρα δεν είχε κανένα λόγο να πηγαίνουν με το Χρηματιστήριο. Οι δε Ισπανοί, και ΑΠΕ και πυρηνική. Τι πρόβλημα είχαν και οι δύο; Χαμηλή ενεργειακή διασύνδεση με την Ευρώπη και εμείς έχουμε χαμηλή ενεργειακή διασύνδεση με την Ευρώπη. Αλλά δεν έχουμε κάνει σοβαρή πράσινη μετάβαση. Οπότε για την ενέργεια έχουμε ΔΕΗ, έχουμε βιομηχανία, έχουμε σταθερά τιμολόγια και έχουμε -το επαναλαμβάνω- Ενεργειακές Κοινότητες για να πέσει το κόστος παραγωγής και για τις μεσαίες επενδύσεις μεταποίησης και για τους κτηνοτρόφους και για τους αγρότες. Αυτή είναι η όλη μας προσέγγιση για το ενεργειακό ζήτημα” σημείωσε.

Περιφέρεια

Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε ουσιαστική στρατηγική για την περιφέρεια με διασύνδεση τουρισμού, παραγωγής αλλά και ανάπτυξη υποδομών.

“Δεν μπορεί να έχουμε δημογραφική ανάταση χωρίς να μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη σε μία χώρα με την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα της Ελλάδας. Εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Τα οριζόντια αναπτυξιακά σχέδια και οι οριζόντιες δημόσιες πολιτικές αποτυγχάνουν λόγω της γεωγραφίας της χώρας. Δηλαδή βάζουμε κανόνες που κάποιες περιοχές για λόγους δικτύων μεταφοράς, για λόγους οικονομίας, δεν μπορούν να υπηρετήσουν. Άρα τι είπαμε χθες; Δώδεκα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια και ξεκάθαρο σχέδιο και σε κάθε περιφερειακή ενότητα, που θα δίνει ειδικά φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης που διασυνδέονται και με τον τουρισμό” τόνισε και τόνισε ότι:

“Πρέπει να αποκτήσουμε πιο σύγχρονα μοντέλα προστιθέμενης αξίας των ανθρώπων που επισκέπτονται την Ελλάδα, καταναλώνοντας εγχώρια μεταποιημένα προϊόντα. Πολύ σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα. Πάμε στα χωριά και βλέπουμε μόνο ηλικιωμένους. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά. Από 16.000, 17.000 πριν από μερικά χρόνια που δήλωναν νέοι αγρότες, τώρα δήλωσαν γύρω στις 6.500. Τι προτείνω; Μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα από τη στιγμή που έχουν μειωθεί τόσο πολύ, αλλά συγχρόνως και μεγαλύτερες χρονικές δεσμεύσεις και όχι να μπαίνουν και να βγαίνουν από το επάγγελμα. Και με υποδομές για να τους στηρίξουμε. Π.χ. φράγματα, μικρά φράγματα, δίκτυα.”