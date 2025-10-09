Παρέμβαση Ραγκούση: Να ευχαριστήσει τον Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ

Δήλωση για την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη μέρα της Κουμουνδούρου έκανε την Πέμπτη ο Γιάννης Ραγκούσης.

Μόλις μερικά 24ώρα μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της ΚΕ και της Πολιτικής Γραμματείας το κόμματος, προχώρησε σε μία σημαντική δήλωση.

Αυτή έχει ως εξής:

Αντιλαμβάνομαι την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως μία καθοριστική – πέραν από σημαντική – εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του.

Υπό αυτήν την έννοια, έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του.

Ωστόσο, δύο πράγματα πιστεύω ότι μπορεί και οφείλει από τώρα να πράξει:

1. Να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

2. Να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη.