ΠΑΣΟΚ: Η τρίτη συνέντευξη Τύπου για τη Μαύρη Βίβλο της κυβέρνησης – LIVE εικόνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη συνέντευξη Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την παρουσίαση της Μαύρης Βίβλου της κυβέρνησης.

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματική κρίσης επικεντρώνεται η σημερινή παρουσίαση από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ της «μαύρης βίβλου» της ΝΔ.

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν οι Ανδρέας Πουλάς (υπεύθυνος ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας), Μιχάλης Χάλαρης (τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας) και Παναγιώτης Δημόπουλος (τομεάρχης Περιβάλλοντος).

Δείτε τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την «ανθεκτικότητα»:

Σημειώνεται ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης που είχε ανακοινωθεί ότι θα βρισκόταν στο πάνελ, βρίσκεται στο Σεράγεβο, σε αποστολή της Βουλής.