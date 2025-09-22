ΠΑΣΟΚ: Με το βλέμμα στην Νέα Υόρκη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ξεκινά η εκστρατεία για το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης

Με το βλέμμα στην Νέα Υόρκη αλλά και τον… ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ που με τον «αέρα» του κυβερνητικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ παράλληλα με το αίτημα για εκλογές ενισχύει την δημόσια παρέμβασή του.

Δημόσιες παρεμβάσεις

Το παράδειγμα αναμένεται να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που το επόμενο τριήμερο όχι μόνον θα παρέμβει με ομιλία στην Βουλή αλλά θα έχει και συχνή παρουσία στα Μέσα Ενημέρωσης. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτική που αντικειμενικά θα αναδειχθούν λόγω της παρουσίας του πρωθυπουργού στην Νέα Υόρκη και την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα όμως ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να αναφερθεί και σε όσα συμβαίνουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί όπου το ΠΑΣΟΚ (μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης) έχει καταγγείλει μεθοδεύσεις «περικοπής» μαρτύρων και άλλα τραγελαφικά όπως την κλήση μαρτύρων που έχουν αποβιώσει.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Σχετικά με τα εθνικά θέματα και ιδίως τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία» επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίθετο με τον διάλογο με την Τουρκία, σημειώνοντας όμως αυτός «πρέπει να διεξάγεται χωρίς αυταπάτες». Πρόσθεσε ότι κομβικό στοιχείο πρέπει να είναι η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέροντας ότι η Ε.Ε «δεν μπορεί να δείχνει ανοχή στον τουρκικό αναθεωρητισμό ούτε, πολύ περισσότερο, να εμφανίζει τον κ. Ερντογάν ως ισότιμο εταίρο στη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της. Μιλάμε για τον ηγέτη μιας χώρας που κατέχει τμήμα κράτους-μέλους, της Κύπρου, και απειλεί την Ελλάδα με casus belli. Ε, όχι! Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα».

Παράλληλα όμως επέκρινε συνολικά τη κυβέρνηση για την διαχείριση των εξωτερικών υποθέσεων της χώρας αναρωτώμενος: «Πού είναι τελικά η «θαρραλέα εξωτερική πολιτική» που διαφημίζει η κυβέρνηση; Στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ήρθε κατόπιν καταδίκης από το Δικαστήριο της ΕΕ; Στα θαλάσσια πάρκα που χαράσσονται μόνο σε περιοχές που δεν ενοχλούν την Άγκυρα; Στο υποθαλάσσιο καλώδιο με την Κύπρο που δεν προχωρά; Ή στα θαλάσσια οικόπεδα που προκηρύχθηκαν με χρόνια καθυστέρηση, πάνω στις βάσεις που θέσαμε εμείς από το 2011;». Προφανώς υπό αυτό το πρίσμα η αξιωματική αντιπολίτευση αναμένεται να κρίνει και τα αποτελέσματα (εφόσον υπάρξουν) της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα όμως στις δημόσιες παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο και το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Ένα θέμα δηλαδή που η αξιωματική αντιπολίτευση ανέδειξε προτείνοντας την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ενώ πλέον παρεμβαίνει στην Εξεταστική Επιτροπή που σύστησε τελικά η κυβέρνηση.

Η αξιωματική αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα όταν στην συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής απέρριψε τις λίστες που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την κλήση μαρτύρων οι οποίοι αποτελούν «συνδετικούς κρίκους» ανάμεσα στο σκάνδαλο και το Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα οι 4 εκπρόσωποι του κόμματος στην επιτροπή κατέθεσαν επιστολή με την οποία ζητούν την κατάθεση σειράς συγκεκριμένων εγγράφων προκειμένου να «πέσει φώς» στην υπόθεση. Παραμένει μάλιστα ανοιχτό το αν το αίτημα τους θα γίνει δεκτό από το (γαλάζιο) προεδρείο της Εξεταστικής.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα

Όλα αυτά ενώ το ΠΑΣΟΚ εκκινεί ένα ευρύ πρόγραμμα εκλαΐκευσης και παρουσίασης του κυβερνητικού προγράμματος που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτό περιλαμβάνει συνεντεύξεις τύπου των βουλευτών και στελεχών του κόμματος σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα τμήματα αυτού του προγράμματος αναμένεται να αποτελέσουν το περιεχόμενο τροπολογιών που θα προταθούν από την αξιωματική αντιπολίτευση στην Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα θα κατατεθούν τροπολογίες για το ιδιωτικό χρέος και ιδίως για το πλαίσιο δραστηριότητας των περίφημων servicers και των funds. Επίσης για την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος των δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο, θέμα που με συνέπεια αναδεικνύει εδώ και πολύ καιρό το ΠΑΣΟΚ.

Επίσης το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να δίνει απαντήσει στην κριτική της κυβέρνησης απέναντι στο πρόγραμμα του. Ιδίως στις αναφορές σε ακοστολόγητες προτάσεις και «λεφτόδεντρα». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης «παρουσιάσαμε ένα σχέδιο μακράς πνοής με κοστολογημένες παρεμβάσεις και γενναίες μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία. Το σχέδιο μας άλλωστε, είναι συγκρίσιμο με το κόστος των μέτρων που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση για το 2026 και 2027, και τα οποία πλησιάζουν τα 2,5 δισ. ευρώ. Η μεγάλη διαφορά όμως, έγκειται στο ότι το δικό μας προγραμματικό πλαίσιο δεν το κατάρτισαν εταιρείες συμβούλων και επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία».