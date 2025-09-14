Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει, το μήνυμα Ανδρουλάκη

Συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχωρεί σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα πολιτικά στοιχεία της ομιλίας του στην Θεσσαλονίκη.

Η απαίτηση για εκλογές και η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου ήταν τα δύο πολιτικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.Από το βήμα, όπου πριν 8 ημέρες μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε στίγμα «ετοιμότητας» προκειμένου να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα εγγυάται μια πολιτική αλλαγή προς όφελος «των πολλών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέχεια της παρουσίας του στην συμπρωτεύουσα αναμένεται να απαντήσει σήμερα σε δεκάδες ερωτήσεις εκπροσώπων του τύπου στην καθιερωμένη συνέντευξη που παραχωρείται από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναμένεται – στο πλαίσιο αυτό – να δώσει απαντήσει για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επικαιρότητα (εγχώρια και διεθνή) αλλά και στην στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Έτοιμος

Ενδεικτική του στίγματος που θέλησε να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν και ο προσωπικός τόνος που καταγράφθηκε στην ομιλία του: «Είμαι έτοιμος. Με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης και του χρέους να γυρίσουμε σελίδα σταματώντας αυτή την πρωτοφανή αδιαφανή μεταφορά πλούτου, αυτή την πρωτοφανή επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου» είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα αντιπαρατέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο επίπεδο της διαφάνειας τονίζοντας πως «ζητώ την εμπιστοσύνη σας» αφού «η ως τώρα πορεία μου δείχνει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Γι’ αυτό μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία».

Το κυβερνητικό σχέδιο

Όσον αφορά το σχέδιο διακυβέρνησης που παρουσίασε στην ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατέστησε σαφές ότι χαρακτηρίζεται από προσαρμογή στις ανάγκες των πολιτών που πλήττονται από την ακρίβεια αλλά ταυτόχρονα συμβατό με τη ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι πολλές φορές επικαλέστηκε εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγει να μην αξιοποιήσει η κυβέρνηση, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο στόχος που φαίνεται να διαπνέει τις κυβερνητικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ άλλωστε είναι η σύγκλιση με την Ευρώπη. Όπως έχει επισημάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης οι 5 βασικοί στόχοι είναι: Η υπέρβαση του 80% του βιοτικού επιπέδου της Ε.Ε. έως το 2030. Η μείωση των ανισοτήτων. Η δικαιότερη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και η αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Από τις προτάσεις που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεχώρισαν και ζητήματα που αποτελούν κοινωνικά αιτήματα τα τελευταία χρόνια. Όπως για παράδειγμα η επαναφορά του 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα ή η επαναφορά ρυθμίσεων προστασίας της πρώτης κατοικίας από την λειτουργία των funds.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε συνολικά ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «είναι ένα σχέδιο από την κοινωνία για την κοινωνία. Απέναντι στην προπαγάνδα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Απέναντι στην προπαγάνδα των δήθεν καταλληλότερων και δήθεν άριστων. Είμαστε έτοιμοι. Με το πρόγραμμα μας, τη μόνη συγκροτημένη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας για τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς».

Σύγκρουση με συμφέροντα

Ως επιβεβαίωση των προθέσεων του ΠΑΣΟΚ να συγκρουστεί με συμφέροντα ήταν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη τόσο στα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων όσο και στην φορολογία των υπερκερδών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν προγράμματα επίλυσης του δημογραφικού ζητήματος.

Μίλησε επίσης για «ενεργειακή δημοκρατία» με την ανάθεση στων ενεργειακών κοινοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και των μικρών παραγωγών και όχι στην «μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας». Με ένταση μάλιστα αναφέρθηκε στις επενδύσεις τύπου «golden visa» στο real estate τονίζοντας πως «για μας η ανάπτυξη δεν θα στηρίζεται στον αφελληνισμό της περιουσίας αλλά σε πραγματικές επενδύσεις».

Όχι στην 3η θητεία Μητσοτάκη

Τέλος, ο Νίκος Ανδρουλάκης με την χθεσινή του ομιλία φρόντισε να τονίσει ότι η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ είναι μονόδρομος για όσους δεν επιθυμούν να δουν μια 3η θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε «το ερώτημα είναι: τι θα προσφέρει στον ελληνικό λαό μια τρίτη θητεία. Για να συνεχίσει με την κυβέρνησή του τον δρόμο των χαμένων ευκαιριών; Της διαφθοράς; Της αναξιοκρατία. Ε, όχι!». Σημείωσε πως «δεν θέλουμε άλλα επεισόδια από ένα σίριαλ που παίζεται διαρκώς σε επανάληψη. Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος σε αυτό τον κατήφορο. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές».