Πελετίδης για φωτιά στην Αχαΐα: “Τους παρακαλάμε για πυροσβεστικά και δεν τα έχουμε”

“Πώς φτάσαμε όλη η πόλη να καίγεται;” διερωτάται ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, σε ανάρτησή του για τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στην Αχαΐα.

Μαίνονται οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν εχθές, Τρίτη (13/8), στην Αχαΐα προκαλώντας θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την πόλη της Πάτρας.

Στο πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από τα Συχαινά και καίει πλέον τις περιοχές Ρωμανού, Αρόης και Διάκου απειλώντας κατοικίες και ιδρύματα, βρίσκεται ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος σε δήλωσή του προς τα ΜΜΕ, τόνισε:

«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».