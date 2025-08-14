Πελετίδης κατά κυβέρνησης: Αντί να απολογούνται, ζητάνε και τα ρέστα

Ο Δήμαρχος Πατρέων απαντά στις κατηγορίες της κυβέρνησης για τη φωτιά στην Αχαΐα και κάνει λόγο για ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού και απουσία σχεδίου. Καθιστά, δε, σαφές πως δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112.

Με σκληρή ανακοίνωση, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απαντά στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κεφαλογιάννη, μετά τις δηλώσεις του για ευθύνες της δημοτικής αρχής στην καταστροφική πυρκαγιά.

Σε ανακοίνωση κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπάρκεια και απουσία σχεδίου, τονίζοντας ότι η μάχη με τις φλόγες δόθηκε κυρίως από εργαζόμενους του Δήμου και πολίτες, χωρίς την αναγκαία στήριξη του κρατικού μηχανισμού.

Ο Δήμος καταγγέλλει πως η πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει στη διάσωση της περιουσίας των ισχυρών, αφήνοντας τον λαό να υπερασπίζεται μόνος του το βίος του, και χαρακτηρίζει «επικίνδυνη» την τακτική των εκκενώσεων χωρίς πρόβλεψη για την προστασία των περιουσιών.

Σε ό,τι αφορά το 112, ο κ. Πελετίδης καθιστά σαφές πως δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητά του, «όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος. Με την ανεπάρκειά της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος».

Υπενθυμίζεται πως σε σημερινές δηλώσεις τους, τόσο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησαν τον Δήμαρχο Πατρέων για ανεύθυνη στάση, κάνοντας μάλιστα αναφορές στην πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι το 2018.

Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση για ένα ακόμη καλοκαίρι τηρεί την «επικοινωνιακή γραμμή» της μεταφοράς των ευθυνών για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού σε εξωγενείς παράγοντες. Είτε πρόκειται για την «κλιματική κρίση» και τα «ακραία καιρικά φαινόμενα», είτε για «εμπρησμούς» είτε – αυτή την φορά – για τον Δήμο Πάτρας.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Κώστας Πελετίδης έχει πολλάκις βρεθεί στο στόχαστρο στελεχών της κυβέρνησης και υπουργών. Είτε πρόκειται για τον Μάκη Βορίδη που ως υπουργός Εσωτερικών κατηγορούσε τον Δήμαρχο Πατρέων για προσλήψεις στον δήμο εκτός κυβερνητικού σχεδιασμού, είτε για τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη που εγκαλούσε τον Κώστα Πελετίδη για τα προβλήματα του σιδηροδρομικού δικτύου με αφορμή ατύχημα σε αφύλακτη διάβαση που παραλίγο να έχει νεκρό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων

«Είναι ντροπή να βγαίνει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κεφαλογιάννης την ώρα που οι εστίες της Πάτρας ακόμα “καπνίζουν” και ο λαός ακόμα μάχεται για να σώσει ό,τι μπορεί και να καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πατρέων ότι δεν έσβησε τη φωτιά, αποκαλύπτοντας τελικά τη γύμνια της κυβέρνησης στην αντιμετώπισή της.

Αντί λοιπόν να απολογούνται για την έλλειψη σχεδιασμού και την ανεπάρκεια μέσων, ζητάνε και τα ρέστα από πάνω και προσπαθούν, κατά την πάγια τακτική τους, να μεταθέσουν αλλού την ευθύνη.

Ενημερώνουμε τον υπουργό και την κυβέρνηση του ότι η πυρκαγιά έκαιγε όντως στον αστικό ιστό της πόλης, αφού η Θεοφράστου και η Κορυδαλλέως δεν είναι σε κάποιο χωριό, αλλά μέσα στην πόλη, όπως τα Μποζαΐτικα και η Αρόη.

Οι εργαζόμενοι της Ξερόλακκας, οι οδηγοί και οι χειριστές του Δήμου, έδωσαν γενναία και αποτελεσματική μάχη, μέσα στο ΧΥΤΑ και διέσωσαν τη λειτουργία του και την πόλη μας, μόνοι τους.

Τα ίδια και στη ΒΙΠΕ. Ήσασταν απόντες. Καλούσαμε από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς για ενίσχυση των πυροσβεστικών μέσων τα οποία ήταν ανύπαρκτα, και όταν οι φλόγες πλησίαζαν το βενζινάδικο που βρίσκεται εκεί, όλοι περιμέναμε απλά να βρέξει…

Μπορεί να μας πει ο Υπουργός γιατί άφηναν τους εργαζόμενους να δουλεύουν την ώρα που η φωτιά απειλούσε την Βιομηχανική Περιοχή και τα σπίτια τους καίγονταν;

Ο Δήμος Πατρέων ανταποκρίθηκε σε κάθε κάλεσμα του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Αυτοτελούς γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Τα μηχανήματα έργου βρέθηκαν σε κάθε σημείο της πόλης που τους ζητήθηκε, μαζί με υδροφόρες της ΔΕΥΑΠ και μισθωμένα μηχανήματα για να συνδράμουν, και πολλές φορές απλός κόσμος μαζί με τα μηχανήματα του Δήμου κατάφεραν να σταματήσουν τα χειρότερα. Λεωφορεία του Δήμου μετέφεραν τον κόσμο από τις περιοχές εκκένωσης και η δομή του Δήμου φιλοξενεί δημότες που δεν έχουν που να πάνε.

Όσο για τις εκκενώσεις, δεν αμφισβητείται η αναγκαιότητα του 112. Η Πυροσβεστική, που είχε και την ευθύνη του σχεδιασμού, ζητούσε τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου όταν είχε αποφασίσει ήδη την εκκένωση. Όμως το κράτος καλεί τον κόσμο να φύγει χωρίς κανένα σχέδιο για την προστασία της περιουσίας του, που τελικά την σώζει ο ίδιος.

Με την ανεπάρκεια της η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος θέλει την προστασία του λαού και όχι της κυβέρνησης.

Επικίνδυνη είναι η τακτική σας που έχει κάνει σημαία το «τρέξτε να φύγετε» σε ανθρώπους που βλέπουν αβοήθητοι το βίος τους να χάνεται.

Επικίνδυνη είναι η πολιτική της κυβέρνησής σας κ. Κεφαλογιάννη που την έζησε ο λαός της Πάτρας και όλης της χώρας. Όπως την έζησε και λίγο καιρό πριν όταν για τρίτη φορά έπιανε φωτιά ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Πάτρας.

Αυτή η πολιτική είναι που αφήνει τα πυροσβεστικά με τρύπιες μάνικες όπως στο Πλατάνι και τους πυροσβέστες να σβήνουν με τις υδροφόρες του Δήμου. Και είναι βέβαιο πως για όλα αυτά δεν ευθύνονται οι πυροσβέστες και οι πιλότοι των πυροσβεστικών που υπερβάλλουν εαυτούς, κοιμούνται στην άσφαλτο και πηγαίνουν στη μάχη χωρίς όπλα.

Η πολιτική σας επιλογή είναι να σώζετε τον πλούτο και όσους τον κατέχουν. Αυτή είναι που καίει παντού το λαό.

Τι άλλο να πούμε… τα έγραψε και ο Λουντέμης «υπάρχουν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, αφού δεν ντράπηκαν τα στόματα που τα έλεγαν».

ΥΓ. Το ποιος ήταν κατώτερος των περιστάσεων το έχει κρίνει ήδη ο πατραϊκός λαός».