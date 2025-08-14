Φωτιές: Με επίθεση στον Πελετίδη προσπαθεί να καλύψει την ανεπάρκειά της η κυβέρνηση

Τον Δήμαρχο Πάτρας κατηγόρησε σε δηλώσεις του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, αναφορικά με τις φωτιές.

Με επίθεση στον Δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, προσπαθεί η κυβέρνηση να καλύψει την ανεπάρκεια σχεδιασμού και έλλειψης εναέριων μέσων – την οποία καταγγέλλει σύσσωμη η αντιπολίτευση – για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή που ξέσπασε στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Αυτό κατέδειξαν οι σημερινές δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, που κατηγόρησε τον Δήμαρχο Πάτρας για ανεύθυνη στάση κάνοντας μάλιστα αναφορές στην πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι το 2018.

Οι δηλώσεις του Γ.Κεφαλογιάννη

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας υποστήριξε ότι «ο Δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον Δήμαρχο κ. Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Πρόσθεσε μάλιστα πως «αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον Δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας». Στις δηλώσεις του πάντως ο Γιάννης Κεφαλογιάννης υπέπεσε και σε αντιφάσεις μια και παραδέχθηκε ότι ο Δήμος Πάτρας ζήτησε να υπάρξουν ειδοποιήσεις από το 112 και μάλιστα 11 φορές για να τον κατηγορήσει στην συνέχεια πως προέτρεπε τους πολίτες να μην τις εφαρμόσουν.

Όπως όλα δείχνουν η κυβέρνηση για ένα ακόμη καλοκαίρι τηρεί την «επικοινωνιακή γραμμή» της μεταφοράς των ευθυνών για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού σε εξωγενείς παράγοντες. Είτε πρόκειται για την «κλιματική κρίση» και τα «ακραία καιρικά φαινόμενα», είτε για «εμπρησμούς» είτε – αυτή την φορά – για τον Δήμο Πάτρας.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Κώστας Πελετίδης έχει πολλάκις βρεθεί στο στόχαστρο στελεχών της κυβέρνησης και υπουργών. Είτε πρόκειται για τον Μάκη Βορίδη που ως υπουργός Εσωτερικών κατηγορούσε τον Δήμαρχο Πάτρας για προσλήψεις στον δήμο εκτός κυβερνητικού σχεδιασμού, είτε για τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη που εγκαλούσε τον Κώστα Πελετίδη για τα προβλήματα του σιδηροδομικού δικτύου με αφορμή ατύχημα σε αφύλακτη διάβαση. που παραλίγο να έχει νεκρό

Η στάση της κυβέρνηση σχετίζεται σαφώς με τις καταγγελίες που έχει κάνει τα τελευταία 24ωρα ο Κώστας Πελετίδης. Τονίζοντας για τις πυρκαγιές στην Πάτρα πως «φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

Τόνισε πως «το κύριο ζήτημά μας είναι ότι, δυστυχώς, εδώ και δύο μέρες δεν έχουμε τα μέσα κατάσβεσης. Παρότι η κυβέρνηση λέει ότι μας τα έχει δώσει. Πέρα από αυτά τα δύο ελικόπτερα που πηγαινοέρχονται, τα Canadair βοήθησαν για λίγες ώρες αλλά δυστυχώς εξαφανίστηκαν. Υποτίμησαν την πυρκαγιά στην πόλη». Αναφορικά με την χρήση του 112 επισήμανε ότι για η κυβέρνηση το αξιοποιεί για να αποσείσει τις ευθύνες σημειώνοντας ότι παρουσιάζει την εικόνα «ότι κάναμε τα πράγματα όπως πρέπει, ενώ εκ του αποτελέσματος χρειάζονται πολλά να γίνουν και όχι το τυπικό να λέμε “εγώ έβγαλα το σήμα και τελείωσε”».