Πιερρακάκης: Αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη για τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Σήμερα, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τους Νίκο Παπαθανάση, Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα, παρουσίασαν αναλυτικά τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Όπως τόνισε ο υπουργός σε ανάρτησή του, «δεν πρόκειται για μια αποσπασματική αλλαγή ή για μεμονωμένη παρέμβαση σε έναν συντελεστή ή μια απαλλαγή, αλλά για μια ολιστική μεταρρύθμιση που αλλάζει συνολικά τη φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος και φέρνει τη μεγαλύτερη μείωση φόρων από τη Μεταπολίτευση».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, «η μεταρρύθμιση ενσωματώνει το δημογραφικό στις οικονομικές πολιτικές, ανακουφίζει τη μεσαία τάξη, ενισχύει την περιφέρεια και θωρακίζει την εθνική ισχύ, μετατρέποντας την οικονομική πολιτική σε εθνικό πρόταγμα».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μαζί με τους Νίκο Παπαθανάση, Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα, εξειδικεύσαμε τη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

Δεν είμαστε μπροστά σε μια αποσπασματική αλλαγή – δεν μιλάμε για έναν συντελεστή, μια απαλλαγή, μια μικρή παρέμβαση. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση που αλλάζει συνολικά τη φιλοσοφία του συστήματος και φέρνει τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση.

Τα μέτρα αφορούν το σύνολο των πολιτών: καθένας και καθεμία θα δουν τον εαυτό τους στο αποτέλεσμα.

Ενσωματώνουμε το δημογραφικό

Ανακουφίζουμε τη μεσαία τάξη

Δίνουμε ανάσα στην περιφέρεια και

Θωρακίζουμε την εθνική ισχύ.

Στον αριθμητή βρίσκονται οι τομείς που πρέπει να στηριχθούν: τα παιδιά και οι νέες οικογένειες, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, η στέγη, η περιφέρεια, οι Ένοπλες Δυνάμεις. Ο παρονομαστής είναι το Δημογραφικό. Μετατρέπουμε, έτσι, την οικονομική πολιτική σε εθνικό πρόταγμα.

Με αυτά τα μέτρα θωρακίζουμε την ισχύ της χώρας, τιμούμε τον άνθρωπο που στέκεται στα σύνορα ξηράς και θάλασσας, διασφαλίζουμε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, ζωντανούς ακριτικούς τόπους και παραγωγική ανασυγκρότηση με ελληνική υπογραφή.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αλλάζει και προοδεύει, που δεν μένει πίσω. Ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών. Δίνουμε ελπίδα στους νέους, ασφάλεια σε όλους και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο».