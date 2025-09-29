Πόθεν Έσχες: Με χρονοκαθυστέρηση και δίχως “πόθεν”

Δίνονται σήμερα στην δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Με καθυστέρηση δύο ετών αναμένεται να δοθούν σήμερα στην δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Βουλής. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αφορούν τις χρήσεις 2022 και 2023 και θα περιλαμβάνουν και τις αρχικές δηλώσεις των βουλευτών που εξελέγησαν για πρώτη φορά στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Επίσης ανάμεσα στα υπόχρεα πρόσωπα των οποίων οι δηλώσεις δημοσιοποιούνται περιλαμβάνονται οι ευρωβουλευτές, οι δήμαρχοι οι περιφερειάρες και οι υπεύθυνοι των οικονομικών των κομμάτων. Αρμόδια για την εποπτεία των δηλώσεων είναι η Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής που περιλαμβάνει εκπροσώπους από τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση όπως και δικαστικούς από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας (Α.Πάγος, ΣτΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο).

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Η δημοσιοποίηση των «Πόθεν Έσχες» όταν συμβαίνει αντικειμενικά εγείρει και την συζήτηση περί της δυνατότητας πραγματικού ελέγχου της οικονομικής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Κυρίως επειδή ακόμη και αν υποθέσει κανείς πως οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης απεικονίζουν το πραγματικό… «έσχες» των πολιτικών προσώπων δεν υφίσταται ουσιώδης έλεγχος του «πόθεν».

Δηλαδή δεν φαίνεται να ελέγχεται η προέλευση των χρημάτων η ακόμη και αν σε κάποιες περιπτώσεις αυτό συμβεί τα στοιχεία αυτά δεν γίνονται γνωστά στον πολίτη. Αυτά ενώ κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν καταγραφεί περιπτώσεις συμμετοχής βουλευτών, ακόμη και αρχηγών κομμάτων, σε εξωχώριες εταιρίες όπως και άλλα ζητήματα σχετιζόμενα με την διαφάνεια.

Να σημειωθεί επίσης ότι τα «Πόθεν Έσχες» δημοσιοποιούνται σε μία περίοδο που η πίεση που υφίστανται η αγοραστική δύναμη των μισθωτών και επαγγελματιών σε συνδυασμό με την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτό. Μια συνθήκη καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητους τους πολίτες σε ζητήματα διαφάνειας. Ιδίως μάλιστα αν αναλογιστεί κανείς και τα οικονομικά μεγέθη που καταγράφονται στις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης που αποκλίνουν πολύ από τα εισοδήματα και τις δυνατότητες του μέσου πολίτη.

Όσον αφορά ειδικά το κυβερνών κόμμα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί το Vouliwatch.gr με βάση τα τελευταία δημοσιοποιημένα Πόθεν Έσχες (χρήση 2021) το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο εισοδήματος με 172,3 χιλιάδες ευρώ ανά έτος όπως και τις μεγαλύτερες τραπεζικές καταθέσεις με 283.000 ευρώ. Επίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης όπως και σειρά υπουργών της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα των πλουσιότερων βουλευτών.