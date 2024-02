Ρομπέρτα Μέτσολα: Στην Αθήνα η πρόεδρος του ΕΚ – Στις 10 συναντά τον Μητσοτάκη

Το πρόγραμμα της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα στην Αθήνα. Οι συναντήσεις και το θερμό παρασκήνιο με την ομιλία στη Βουλή.

Στην Αθήνα βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα (Roberta Metsola), στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας.

Στις 10:00 το πρωί θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια θα παραχωρήσουν δηλώσεις στον Τύπο, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου και μισή ώρα αργότερα με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατά την επίσκεψή της, η πρόεδρος του ΕΚ θα απευθύνει ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα “H Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει των Ευρωεκλογών (The EU ahead of the European Elections)”, στις 12:00 και θα συνομιλήσει με νέους στο Ωδείο Αθηνών, για θέματα που τους απασχολούν με αφορμή τις επερχόμενες Ευρωπαϊκές Εκλογές στις 9 Ιουνίου 2024.