Σαμαράς σε κυβέρνηση: Δεν μπορείτε να αρνείστε την εκταφή σορών των θυμάτων των Τεμπών

Παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για το δυστύχημα στα Τέμπη και το αίτημα των οικογενειών για εκταφή των σορών των παιδιών τους, εν μέσω της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Σε απεργία πείνας και δίψας έχει προχωρήσει από το πρωί της Δευτέρας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Ο κ. Ρούτσι ζητά εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του, ένα αίτημα που είχε απορριφθεί από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας. Τη Δευτέρα ο κ. Ρούτσι εμφανίστηκε με πανό και πλακάτ στην Πλατεία Συντάγματος, στο σημείο του Αγνώστου Στρατιώτη όπου είναι γραμμένο το όνομα του γιου του. Το πλακάτ έγραφε: “Απαιτώ τώρα την άδεια εκταφής του παιδιού μου από τον Εισαγγελέα βάσει νόμου. Δικαιούμαι”. Και επίσης: “Για τον Ντένι, για όλα τα παιδιά, για Δικαιοσύνη και Αλήθεια, για να μην χαθούν άλλες ζωές για τα κέρδη τους”.

Ο κ. Ρούτσι έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει έξω από τη Βουλή και θα συνεχίσει την απεργία πείνας και δίψας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Εν μέσω της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πραγματοποίησε παρέμβαση για το ζήτημα και ανέφερε σε σχετική δήλωσή του:

«Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

Μαρινάκης: Την απόφαση θα πάρει η Δικαιοσύνη και μόνο εκείνη

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε ρωτηθεί για το ζήτημα χθες στο briefing και ανέφερε πως «Σε ανθρώπινο επίπεδο, δεν υπάρχουν λόγια για να μιλήσει κανείς για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει το απόλυτο δράμα. Και, προφανώς, και κάθε ενέργεια που πιστεύει ότι βοηθάει στην προσπάθειά του για να αναζητηθεί η αλήθεια, είναι αυτονοήτως σεβαστή όταν γίνεται από έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Και σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε όλοι, νομίζω, αυτονοήτως δίπλα του. Δεν έχει να κάνει σε ποια παράταξη ανήκουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα διαχωρισμού με κομματικούς όρους σε μια τέτοια συζήτηση. Έχει δικαίωμα για την αλήθεια να κάνει όποιο αίτημα πιστεύει, όπου πρέπει να το απευθύνει και όπου προβλέπει ο νόμος».

«Τώρα, επί της ουσίας, νομικά, του αιτήματος αυτού, νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν είναι αρμοδιότητα ούτε της Κυβέρνησης, ούτε της Βουλής, ούτε του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Είναι μια καθαρή αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Δηλαδή, το αίτημα αυτό, το οποίο υποβάλει ο πατέρας του εκλιπόντος ή αντίστοιχα η μητέρα της εκλιπούσης, η κυρία Καρυστιανού, είναι μία αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαστικής Εξουσίας. Άρα, στην πραγματικότητα, όποιος ζητάει από εμάς να παρέμβουμε, μας ζητάει να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Δεν θα παρεμβαίναμε ποτέ στη Δικαιοσύνη, είναι κάτι το οποίο μας ξεπερνάει. Δεν μπορούμε, έστω και με μια τοποθέτησή μας, να «κλείσουμε το μάτι» σε μία ή σε μία αντίθετη απόφαση. Το αν πρέπει να γίνει δεκτό ή όχι το αίτημα, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει η Δικαιοσύνη. Αποκλειστικά με τα κριτήρια που έχει η Δικαιοσύνη. Και την απόφαση θα πάρει η Δικαιοσύνη και μόνο εκείνη», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.