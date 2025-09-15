Αστυνομικοί ζήτησαν ταυτοποίηση από πατέρα θύματος των Τεμπών που ξεκίνησε απεργία πείνας

Αστυνομικοί ζήτησαν ταυτοποίηση για λόγους εξακρίβωσης από τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, κατά την απεργία πείνας και δίψας του μπροστά στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Οι αστυνομικοί “επισκέφθηκαν” τον Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Ο ίδιος είχε ξεκινήσει νωρίτερα την ίδια μέρα απεργία πείνας και δίψας, ζητώντας να γίνει εκταφή και εξέταση της σορού του γιου του.

Παρά το γεγονός ότι η απεργία πείνας και δίψας του κ. Ρούτσι είχε γίνει ευρέως γνωστή μέσω των ΜΜΕ από το πρωί, όπως μετέδωσε το MEGA, οι αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν τα στοιχεία του και ζήτησαν να τους επιδείξει έγγραφα ταυτοποίησης για λόγους εξακρίβωσης. Όταν ρωτήθηκαν για την ενέργειά τους, απάντησαν ότι ήταν «εντολή άνωθεν».

Στη συνέχεια, συγγενείς που βρίσκονταν στο σημείο στάθηκαν μπροστά στους αστυνομικούς και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν.

EUROKINISSI

Σημειώνεται πως, ο κ. Ρούτσι είναι ένας από τους γονείς που έχουν ζητήσει εκταφή του παιδιού τους, αίτημα που απορρίφθηκε από τον εφέτη ανακριτή της Λάρισας.

Συγκέντρωση συμπαράστασης στους συγγενείς των θυμάτων

Σημειώνεται πως, το βράδυ της Δευτέρας, πολίτες πραγματοποίησαν συγκέντρωση μπροστά από τη Βουλή με στόχο να σταθούν «δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών». Στο κάλεσμα που εξέδωσαν αναφέρουν ότι πρέπει άπαντες «να τους στηρίξουμε με την παρουσία μας, τη φωνή μας, τη μουσική μας».

Αφορμή για την κινητοποίηση ήταν η απόφαση του Πάνου Ρούτσι να προχωρήσει σε απεργία πείνας και δίψας. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι θα παραμείνει έξω από τη Βουλή και να συνεχίσει την απεργία πείνας και δίψας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του προκειμένου να του χορηγηθεί άμεσα άδεια για την εκταφή του παιδιού του.