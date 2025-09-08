ΣΥΡΙΖΑ: Η Κομισιόν απάντησε για το θέμα που “δεν γνώριζε” ο πρωθυπουργός

Η Επιτροπή απάντησε σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα που ο πρωθυπουργός “δεν γνώριζε”, όπως είπε κατά την συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην 89η ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απάντησε σε ερώτητη δημοσιογράφου της από την «Εφημερίδα των Συντακτών» λέγοντας πως δεν γνωρίζει καθόλου το θέμα.

Η ερώτηση, που δέχθηκε ήταν η ακόλουθη: «Οι πολιτικοί σας αντίπαλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα, πλέον, από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες, που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πωλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες, χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη;».

Σήμερα, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «ο Πρωθυπουργός της χώρας ισχυρίστηκε πως αγνοεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε βάρος της Ελλάδας για την μη ενσωμάτωση των Οδηγιών».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισημαίνει πως λίγες ώρες πριν την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, «ο αρμόδιος Επίτροπος Hoekstra απάντησε σε σχετική Ερώτηση της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

-Στις 31 Ιανουάριου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και έκτοτε δεν πήρε καμία απάντηση.

-Στις 16 Ιουλίου 2025 η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε Ερώτηση προς την Κομισιόν για το επίμαχο ζήτημα.

-Στις 17 Ιουλίου 2025 η Κομισιόν απέστειλε στην Ελληνική Κυβέρνηση αιτιολογημένη γνώμη περνώντας στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει

-Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 ο αρμόδιος Επίτροπος Wopke Hoekstra κοινοποίησε στους Ευρωβουλευτές την απάντησή του εκ μέρους της Κομισιόν. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει τις δύο οδηγίες εντός της προθεσμίας που έληξε στις 31-12-24, ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επί παραβάσει και ότι η Ελλάδα έχει δύο μήνες να απαντήσει, προθεσμία μετά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε. με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων».

«Πέρα από την άρνηση της κυβερνησης να εφαρμόσει την Οδηγία και τις υπεκφυγές του Πρωθυπουργού, ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πολιτική βούληση να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές για πολύ βασικά είδη όπως διατροφή, φάρμακα, μεταφορές, κοινωνική στέγη, να μειώσει κατά 30% τη φορολογία στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και να εφαρμόσει ευνοϊκές ρυθμίσεις και απαλλαγή ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις. Ενώ η ΕΕ νομοθετεί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, η ΝΔ όχι απλώς αρνείται να μεταφέρει τις σχετικές Οδηγίες αλλά αρνείται να ανακουφίσει τους πολίτες, τις μικρές επιχειρήσεις και τις απομακρυσμένες περιοχές. Και ας λέει ότι “δεν γνωρίζει το θέμα”…», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου Hoekstra στην Ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην έγκαιρη και ορθή μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ.

Λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν είχε μεταφέρει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 τις διατάξεις: (i) της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020[1] και (ii) της οδηγίας (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2022[2], η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία παράβασης[3] κατά της Ελλάδας.

Η Επιτροπή απέστειλε τις επιστολές επίσημης ειδοποίησης στις 31 Ιανουαρίου 2025. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν απάντησε στις επιστολές επίσημης ειδοποίησης, η Επιτροπή αποφάσισε στις 17 Ιουλίου 2025 να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα για τη μη μεταφορά των δύο οδηγιών[4].

Η Ελλάδα έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει στις αιτιολογημένες γνώμες και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

