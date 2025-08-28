ΣΥΡΙΖΑ: Κατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Τροπολογία για την επαναφορά δώρων εορτών και αδείας κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κατατέθηκε στη Βουλή η νομοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρο το οποίο είχε καταργηθεί την περίοδο των μνημονιακών περικοπών.

Όπως αναφέρει, η τροπολογία αποτελεί «καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της βίαιης απώλειας των εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών», ενώ χαρακτηρίζεται αναγκαία αφού, όπως τονίζεται, «από το 2019 δεν υφίστανται οι δημοσιονομικοί λόγοι που επέβαλαν τις περικοπές».

Το κόμμα να υποστηρίζει ότι η χώρα πλέον διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια ώστε να επανέλθει ένα μέτρο που στήριζε εργαζόμενους και οικογένειες για δεκαετίες.