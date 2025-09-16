ΣΥΡΙΖΑ: “Όχι άλλο σανό κ. Τσιάρα”

Κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη Βασίλη Κόκκαλη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την “άτυπη στάση πληρωμών που έχει επιβληθεί”.

«Η νέα “δέσμευση” του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστα Τσιάρα για πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα τέλη Σεπτεμβρίου, η οποία, επί της ουσίας, αποτελεί μια ακόμα αναβολή γι’ αυτές και επιμηκύνει χρονικά την “στάση πληρωμών”, που άτυπα έχει επιβληθεί, αποδεικνύει, με τον πιο εμφατικό και αδιάψευστο τρόπο, ότι η συνέπεια και η ενσυναίσθηση έχουν χαθεί προ πολλού, ως έννοιες και αξίες, στο Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη Βασίλη Κόκκαλη.

«Ιδίως μάλιστα, όταν αυτή η διαρκής και συνειδητή ασυνέπεια και αναλγησία προς τον χειμαζόμενο αγροτικό μας κόσμο, που αναμένει, μάταια, εδώ και καιρό τις επιδοτήσεις του, επιχειρείται, με αμιγώς επικοινωνιακούς όρους, να αποδοθεί, από τον κ. Τσιάρα “…στην εφαρμογή όλων των εκτεταμένων, διασταυρωτικών ελέγχων, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης της πραγματικής παραγωγής, καλλιέργειας ή ακόμη και ζωικού κεφαλαίου που ουσιαστικά θα δικαιούται τον ευρωπαϊκό πόρο…”. Και την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο κ. Τσιάρας, ομολόγησε ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν ήδη επιφέρει πρόστιμα στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμπληρώνουμε, ότι προφανώς θα επιφέρουν και άλλα, όσο θα “σέρνονται” οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ!», προστίθεται στην κοινή ανακοίνωση.

«Είναι τουλάχιστον υποκριτικό, ο 6ος κατά σειρά αρμόδιος Υπουργός της ΝΔ, υπό το τεράστιο βάρος του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να προσπαθεί, σήμερα, να φανεί ως τιμητής και εγγυητής της διαφάνειας στην καταβολή των ενωσιακών επιδοτήσεων της ΚΑΠ, “τιμωρώντας”, έτσι, τους τίμιους αγρότες, που πασχίζουν, καθημερινά να επιβιώσουν και να παραμείνουν στην ελληνική περιφέρεια, η οποία διαρκώς ερημώνει. Και ταυτόχρονα να “φεσώνει” τη χώρα μας, δηλαδή τον Έλληνα φορολογούμενο, με πρόστιμα, εξαιτίας της ανικανότητας της Κυβέρνησής του να ολοκληρώσει, επιτέλους, τις πληρωμές προς τους αγρότες μας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι Έλληνες γεωργοί και κτηνοτρόφοι, όμως, έχουν μνήμη και κρίση και δεν “παραμυθιάζονται” πια από την Κυβέρνηση των Φραπέδων και των Χασάπηδων. Και ξέρουν, επίσης, ότι δεν έχουν να περιμένουν απολύτως τίποτα από μια Κυβέρνηση, που η μόνη της έννοια είναι να “μπαζώσει” το πάρτι των ενωσιακών επιδοτήσεων από τα “δικά τους παιδιά”, με το γνωστό αφήγημα των “διαχρονικών ευθυνών και παθογενειών” και την όψιμη ελεγκτική “ευαισθησία”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που επέβαλε με τη γνωστή, πρωτοφανή αντιδημοκρατική μεθόδευσή της η κυβερνητική πλειοψηφία, δεσμεύεται ότι θα αναδείξει, σε όλο το εύρος τους, τη διαπλοκή και τη διαφθορά της “γαλάζιας εγκληματικής οργάνωσης”, που λυμαίνονταν τις επιδοτήσεις των τίμιων Ελλήνων αγροτών, τα τελευταία χρόνια. Διεκδικώντας τα αυτονόητα για τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου: κάθαρση και λογοδοσία, παντού και προς πάσα κατεύθυνση. Μαζί βέβαια, με το άλλο αυτονόητο: την άμεση αποκατάσταση της έγκαιρης, έγκυρης και με διαφάνεια καταβολής των ενωσιακών επιδοτήσεων στους πραγματικούς παραγωγούς.

Είναι το ελάχιστο καθήκον της προοδευτικής παράταξης, προς τους Έλληνες αγρότες, απέναντι στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη, την πιο αντιαγροτική Κυβέρνηση στην ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας», καταλήγει η κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του Τομεάρχη Βασίλη Κόκκαλη.