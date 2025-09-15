Μονοκομματικό το προεδρείο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σφοδρές αντιδράσεις

«Επίσημη πρώτη» της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την εκλογή προεδρείου. Η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ, πύρα από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.

Εξελέγη το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που θα διερευνήσει τυχόν ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις, οι εργασίες της οποίας ξεκινάνε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Από τα πρώτα θέματα της Επιτροπής θα είναι η κατάρτιση του καταλόγου μαρτύρων που θα προτείνουν τα κόμματα, καθώς και των εγγράφων που θα ζητήσουν να κατατεθούν.

Στο προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής εξελέγησαν –μόνο από την κυβερνητική παράταξη– ο βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 θετικές ψήφους (πρόεδρος), η βουλευτής Δυτ. Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα με 17 ψήφους (αντιπρόεδρος), και η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη με 17 ψήφους (γραμματέας).

Σημειώνεται ότι η πρόταση της Αντιπολίτευσης για την εκλογή διακομματικού αντιπροσωπευτικού προεδρείου απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η οποία υποστήριξε ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής προεδρείων των Διαρκών Επιτροπών.

Όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ψήφισαν «λευκό», πλην του βουλευτή της «Νίκης», Νίκου Βρεττού, ο οποίος υπερψήφισε για πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Νικολακόπουλο.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις του καλοκαιριού, η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται» καταγγέλλει η Μιλένα Αποστολάκη με δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής.

«Ό,τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου και η κυβερνητική πλειοψηφία, η “γαλάζια” εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, είπε ότι «αφού αρνήθηκαν τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, την οποία ζητούσε η Ευρωπαία εισαγγελέας, αρνήθηκαν και σήμερα τη συγκρότηση διακομματικού προεδρείου στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο σκοπός προφανής: να ελέγξουν και τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η αντιπολίτευση αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες».

Από το ΚΚΕ, ο βουλευτής Ν. Καραθανασόπουλος είπε ότι «σε μια εποχή που πληθαίνουν δημοσιεύματα για νέα δικογραφία, η ΝΔ επιλέγει μονοκομματικό προεδρείο. Στόχος, η εκφύλιση της επιτροπής και το κουκούλωμα».

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά αναφέρει: «Η κυβέρνηση ξεκίνησε την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον γνωστό της τρόπο: μονοκομματικό γαλάζιο προεδρείο, παρά την πρόταση της Νέας Αριστεράς για διακομματική σύνθεση. Με λίγα λόγια, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και πάλι τον δρόμο για συγκάλυψη, όπως έκανε και με την εξεταστική για τη λίστα Πέτσα, φέρνοντας τον πλήρη ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Αντί για ουσία, προτεραιότητα φαίνεται να έχει η επικοινωνία – εντυπωσιακή, αλλά, όπως πάντα, κενή περιεχομένου.

Ως Νέα Αριστερά, εκπροσωπούμενη από τον βουλευτή Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, στήριξαμε και εμείς το αίτημα για διακομματικό προεδρείο, ενώ ζήτησαμε πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία και στα πρακτικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοιχτή λίστα μαρτύρων και ξεκάθαρη έναρξη της έρευνας για την περίοδο 2019-2022, όπως την ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει τα τερτίπια, τις φιμώσεις και το κουκούλωμα της διαδικασίας, διότι ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Η ΝΔ αποδεικνύει κάθε μέρα ότι η συγκάλυψη είναι η μόνη πολιτική της γραμμή».