Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγκάλυψη με το “καλημέρα” στην Εξεταστική

Απέρριψε η “γαλάζια” πλειοψηφία το αίτημα για διακομματικό προεδρείο. Ακολουθείται “κατά γράμμα” η τακτική για τα σκάνδαλα της λίστας Πέτσα, των υποκλοπών και του εγκλήματος των Τεμπών.

«Οσμή συγκάλυψης με το… καλημέρα». Αυτή το μήνυμα που εισέπραξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από την πρώτη της κιόλας συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε χθες με την εκλογή προεδρείου αποκλειστικά από βουλευτές της ΝΔ.

Το γαλάζιο προεδρείο

Οι 17 κυβερνητικοί βουλευτές που συνιστούν τη «γαλάζια» πλειοψηφία στην 31μελή Εξεταστική Επιτροπή απέρριψαν την πρόταση που κατέθεσαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα για την ανάδειξη διακομματικού προεδρείου. Αντιθέτως, επέβαλαν όχι μόνον την εκλογή του βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα Νικολακόπουλου στη θέση του προέδρου, αλλά και την στελέχωση του προεδρείου με δύο ακόμη κυβερνητικά κοινοβουλευτικά στελέχη: Την Μαρία Συρέγγελα και την Ιωάννα Λυτρίβη. Αμφότερες όχι μόνον μέλη της ΚΟ της ΝΔ, αλλά και πρόσωπα γνωστά για ιδιαιτέρως αγαστές σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα τρία μέλη του προεδρείου έλαβαν από 17 ψήφους έκαστος, με τον πρόεδρο Ανδρέα Νικολακόπουλο να λαμβάνει μία ακόμη: Αυτή του βουλευτή του κόμματος ΝΙΚΗ, Νίκου Βρεττού. Αφού ο τελευταίος δήλωσε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της κυβερνητικής πλειοψηφία να επιλέξει τον πρόεδρο της επιτροπής.

Έτσι, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε και στην εκλογή προεδρείου της συγκεκριμένης εξεταστικής επιτροπής την ίδια πρακτική που έχει εξασκήσει στο παρελθόν και σε άλλες εξεταστικές ή προανακριτικές επιτροπές. Ιδίως αυτές που αφορούσαν τη διερεύνηση της υπόθεσης της λίστας Πέτσα, του σκανδάλου των υποκλοπών ή του εγκλήματος των Τεμπών.

Η συνέχεια είναι… γνωστή σε αμφότερες τις περιπτώσεις: Το «γαλάζιο» προεδρείο κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση για χειραγώγηση της κοινοβουλευτικής έρευνας. Κυρίως ασκώντας τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με την κλήτευση μαρτύρων, απορρίπτοντας την κλήση υπουργών ή μη επιτρέποντας την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση. Επίσης, αποκλείοντας μάρτυρες όπως οι συνδικαλιστές του ΟΣΕ στην περίπτωση της διερεύνησης του δυστυχήματος στα Τέμπη.

EUROKINISSI

Αναμενόμενη… συνέχεια

Όλα αυτά ενώ ακόμη και το γεγονός της σύστασης μιας εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί μίας προανακριτικής για τους δύο πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, έχει αξιολογηθεί από την αντιπολίτευση ως προσπάθεια συγκάλυψης.

Θυμίζουμε ότι τα ονόματα των δύο υπουργών περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει κατατεθεί στην Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όμως, η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής (είχε κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ) απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία την τελευταία του περασμένου Ιουλίου.

Μάλιστα, με τρόπο που χαρακτηρίστηκε σκανδαλώδης από την αντιπολίτευση αφού στην ονομαστική ψηφοφορία έγινε κατάχρηση της επιστολικής ψήφου. Μια κίνηση που αποτιμήθηκε ως σκόπιμη προκειμένου να αποφύγει η ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας το ενδεχόμενο διαρροών από «δικούς της» βουλευτές.

Από τις εξελίξεις την πρώτη μέρα συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής -που εφεξής θα συνεδριάζει δύο με τρείς φορές την εβδομάδα για το ερχόμενο 3μηνο- φαίνεται να επιβεβαιώνονται οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης. Ότι -δηλαδή- πρόκειται για μία επιτροπή που έχει στόχο είτε να συγκαλύψει τις ποινικές ευθύνες των υπουργών είτε να επιχειρήσει συμψηφισμούς με το παρελθόν για λόγους εντυπώσεων.

Θυμίζουμε ότι αντικείμενό της είναι οι πολιτικές που ασκήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 έως σήμερα! Δηλαδή η πορεία του οργανισμού τα τελευταία… 27 χρόνια, ενώ οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές έχουν καταδείξει την αναγκαιότητα της διερεύνησης ενός σκανδάλου που αφορά αποκλειστικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Εξίσου επιβεβαιωτικές της κυβερνητικής τακτικής ήταν και οι δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της εκλογής προεδρείου ο Μακάριος Λαζαρίδης, μέλος της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Προέβλεψε» πως στις εργασίες της επιτροπής «περιμένουν πολλές εκπλήξεις το ΠΑΣΟΚ». Δείχνοντας σαφώς ότι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας θα είναι το να προσπαθήσει να εμπλέξει επικοινωνιακά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι, άλλωστε, που επιχείρησε και τους προηγούμενους μήνες δίχως όμως επιτυχία.

Αντιδράσεις

Οι κυβερνητικές πρακτικές προκάλεσαν τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη να τονίζει πως «μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις καλοκαιριού η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται. Ότι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης σημείωσε πως «αφού αρνήθηκαν τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής, την οποία ζητούσε η Ευρωπαία εισαγγελέας, αρνήθηκαν και σήμερα τη συγκρότηση διακομματικού προεδρείου στην Εξεταστική Επιτροπή. Ο σκοπός προφανής: να ελέγξουν και τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η αντιπολίτευση αλλά και τους προτεινόμενους μάρτυρες».

Αντίστοιχα ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ επισήμανε πως «σε μια εποχή που πληθαίνουν δημοσιεύματα για νέα δικογραφία, η ΝΔ επιλέγει μονοκομματικό προεδρείο. Στόχος η εκφύλιση της επιτροπής και το κουκούλωμα».

Νέα δικογραφία και κατάσχεση Φεράρι

Να σημειωθεί, τέλος, πως όλα τα παραπάνω συμβαίνουν με φόντο μία ακόμη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που φημολογείται ότι θα περιλαμβάνει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως και τη δέσμευση πολυτελών οχημάτων, ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων της πρώην υποψήφιας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου, στην οποία προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ύστερα από τον έλεγχο των επιδοτήσεων εκατομμυρίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.