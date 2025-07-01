ΣΥΡΙΖΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών για την νέα Κεντρική Επιτροπή

ΣΥΡΙΖΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών για την νέα Κεντρική ΕπιτροπήΔιαβάζεται σε 4'
Πρωτιά Ραγκούση στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ για τα μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή που πέρασε
- 01 Ιουλίου 2025 17:12
Ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τα αποτελέσματα από την υβριδική ψηφοφορία για την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Ψήφισαν συνολικά 20.145 μέλη του κόμματος (14.166 με φυσική παρουσία και 5.979 με την ηλεκτρονική διαδικασία) και εξελέγησαν 249 μέλη της ΚΕ. Επιπλέον, προβλέπονται 30 ex officio θέσεις για βουλευτές και ευρωβουλευτές και 13 για μέλη της νεολαίας.
Η λίστα με τα ονόματα των εκλεγμένων ανά περιφέρεια και κατά σειρά ψήφων:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΦΟΥΚ
ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΖΕΝΗ)
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ – ΠΑΝ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΗ
ΚΥΜΠΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)
ΣΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΙΣΒΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΜΗΝΕΑ ΣΟΦΙΑ
ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΘΕΝΙΑ
ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΟΥΜΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΡΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)
ΚΥΡΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΙΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ(ΑΡΗΣ)
ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΙΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΠΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΚΟΥΠΕΤΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕΔΕΣ ΛΙΟΝΗΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΒΑΪΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
ΚΑΪΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ – BESSON ΑΙΜΙΛΙΑ
ΣΙΑΦΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΟΒΑΝΝΑ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΑΒΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΓΡΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΥΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΙΑΤΙΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ
ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΑΝΑ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)
ΖΗΣΗ ΕΦΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΥΛΑΚΗ ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΣΙΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΡΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΤΡΙΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΩ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΑΚΙΣΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΑΜΟΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΥΡΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΡΡΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΤΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΟΛΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΤΣΟΥΛΦΑ ΑΘΗΝΑ
ΡΙΝΤΒΑΛΝΤ ΔΗΜΟ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΓΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΝΙΝΑ)
ΣΙΑΠΑΤΗ ΒΙΚΥ
ΜΠΡΙΣΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΨΑΘΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΝΤΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΟΡΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΡΦΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΚΛΙΑΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΣΓΟΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΑΓΝΗ
ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ
ΣΠΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΑΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΕΡΣΙΝΑ
ΣΚΟΥΦΑ ΜΠΕΤΤΥ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΟΥΖΒΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
ΣΙΤΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΛΑΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΟΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΑΝΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΜΠΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΧΙΜΑΡΗ ΕΦΗ
ΞΥΔΗ ΒΙΒΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ
ΒΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΛΕΣΣΙΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΧΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΡΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΒΑΝΑ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΑ)