Σωκράτης Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα

Για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική που μας απομονώνει όλο και περισσότερο κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της Βουλής.

“Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι επικίνδυνη η μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική που μας απομονώνει όλο και περισσότερο”, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει λόγο για “απαράδεκτες αναθεωρητικές απόψεις της Τουρκίας”. Σχολιάζοντας, δε, την ομιλία Τραμπ, είπε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος “απαξίωσε τον ίδιο τον ΟΗΕ, την ΕΕ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική κρίση”, τονίζοντας πως “η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι απέναντι στον τραμπισμό”.

“Η σιωπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη γενοκτονία στη Γάζα, είναι το κορυφαίο παράδειγμα της γραμμής του ‘πιστού και δεδομένου συμμάχου’ των εκάστοτε ισχυρών. Πρόκειται για ένα δόγμα επιζήμιο για τα συμφέροντα της χώρας μας, που μας οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την απομόνωση”, υπογράμμισε, σημειώνοντας πως “απαιτείται αλλαγή και ριζική ανατροπή στην εξωτερική πολιτική” και καλώντας σε ανάληψη δράσης από την Ελλάδα “ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να επιβληθούν ευρωπαϊκές και διεθνείς κυρώσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση μέχρις ότου σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα”.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, εκφράζοντας την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στο “δίκαιο αίτημά του“. “Η Πολιτεία οφείλει να κινητοποιηθεί. Είναι ηθική υποχρέωσή της να ανταποκριθεί στο δίκαιο αίτημα του κ. Ρούτσι. Η υποκρισία και η αδιαφορία δεν μπορεί να είναι απάντηση”, είπε.

Όσον αφορά το τρέχον νομοσχέδιο για την Εθνική Οικονομία, σχολίασε πως “η οικονομία πάει καλά μόνο για τους λίγους που υπηρετεί η κυβέρνηση”, όπως τις τράπεζες και τα funds, ενώ, όπως είπε, ο λαός βλέπει παντού “αδιέξοδα και προβλήματα”, όπως την γενικότερη ακρίβεια από το σούπερ μάρκετ μέχρι τα ενοίκια. Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιλέγει τη “σιωπή” και γι΄ αυτό, εξήγησε πως κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια, προκειμένου “να αναγκαστεί να έρθει στη Βουλή”. Καταλόγισε, μάλιστα, στην κυβέρνηση σκοπιμότητα και “πολιτική επιλογή” για την μη αντιμετώπιση της ακρίβειας, που έχει ως αποτέλεσμα την φτωχοποίηση των πολιτών. “Υπάρχουν λύσεις. Πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Υπάρχει λύση και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της αγοράς. Υπάρχει λύση και για τη μείωση των έμμεσων φόρων”, είπε μεταξύ άλλων ο Σ. Φάμελλος, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά και στις προτάσεις που έχει καταθέσει επανειλημμένα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκειμένου να “ανασάνει η Ελλάδα”.

Χαρακτήρισε, επίσης, “ενδεικτική της αποτυχίας της κυβέρνησης”, τη “χαμένη ευκαιρία” του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς, βάσει των στοιχείων που παρουσίασε, “λιμνάζουν” πάνω από 4 δισ.

Αναφέρθηκε και στη διάταξη για τη διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που φεύγει από τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και πάει στο Υπερταμείο, κάνοντας λόγο για “λάθος σχεδιασμό” της κυβέρνησης που προσπαθεί να τα “μπαλώσει” με την προσθήκη στο ΔΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. “Αυτή είναι η κυβέρνηση των αρίστων”, σχολίασε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση επιχειρεί να διαλύσει μία επιτυχημένη συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων.

“Η ΔΕΘ είναι αναπτυξιακός θεσμός και πρέπει να ισχυροποιηθεί και να παραμείνει δημόσια. Και η διοίκηση να μείνει στους φορείς της Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΘ πρέπει να φύγει από το Υπερταμείο”, υπογράμμισε, σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για τη συγκεκριμένη διάταξη, προκειμένου να αναλάβουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης τις ευθύνες τους.

Κλείνοντας, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πως η κυβέρνηση αντί για μεταρρυθμίσεις επιδίδεται σε συνεχή σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που “τραυματίζουν τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας και στερούν εκατομμύρια πόρους” και την κάλεσε να παραιτηθεί γιατί διαφορετικά, θα την “παραιτήσει ο λαός”. “Η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας. Όχι μια κυβέρνηση που γυρίζει την πλάτη της στους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ για να στηρίξει μία προοδευτική Ελλάδα, απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής”, κατέληξε, απευθύνοντας έκκληση για “σύνθεση δυνάμεων”.