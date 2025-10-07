Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: O “σιωπηλός μάρτυρας” Γρηγόρης Βάρρας

Μετά από πιέσεις απαντά σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και συνδετικός κρίκος με το Μαξίμου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα τεκταινόμενα στον οργανισμό. Πρόκειται για το πρόσωπο που βρίσκεται σε κόντρα με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί – σύμφωνα με την αντιπολίτευση – ένας από τους καθοριστικούς συνδετικούς κρίκους μεταξύ του Σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Μεγάρου Μαξίμου

Θυμίζουμε ότι ο Γρηγόρης Βάρρας αποπέμφθηκε από τον Μάκη Βορίδη λόγω διαφωνιών τους από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια όμως βρέθηκε διορισμένος στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα ήταν το πρόσωπο στο οποίο κατέφυγε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και υφυπουργός, Γιώργος Μυλωνάκης, όταν μαθαίνοντας για τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζήτησε υπόμνημα ενημερωτικό για όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Γρηγόρης Βάρρας αυτή την ώρα απαντά στις ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Όμως αναγκάστηκε να υποβληθεί στη διαδικασία αυτή μετά από τις έντονες αντιδράσεις των βουλευτών της μειοψηφίας της Εξεταστικής. Αιτία το ότι αρχικά αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις και να παίξει τον ρόλο του… «σιωπηλού μάρτυρα». Μια εξέλιξη που φαίνεται πως ήταν αρκετά βολική για την κυβέρνηση. Προκειμένου να αιτιολογήσει την άρνησή του ο Γρηγόρης Βάρρας επικαλέστηκε τυχόν δικαστικές διαμάχες που θα έχει στο μέλλον και τη δυνατότητα οι αντίδικοί του να εκμεταλλευθούν τα όσα θα καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Αντίστοιχα οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αναφέρθηκαν στην πιθανότητα ποινικών κυρώσεων. Προφανώς, πάντως, η αρχική του πρόθεση να μην απαντήσει σε ερωτήσεις προϋποθέτει αρνητικά για τη συνεργασία του με την Εξεταστική Επιτροπή.

Ζήτησε να καταθέσει με υπόμνημα 650 σελίδων στο οποίο κάνει εκτενή αναφορά στα όσα έγιναν επί της προεδρίας του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα στην εισαγωγή του υπομνήματος φροντίζει να από-εμπλέξει από οτιδήποτε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως αναφέρει «δράττοντας την ευκαιρία με την παρουσία μου ενώπιον της επιτροπής σας καθότι έχουν γραφτεί ή θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα από σας “Τοποθετηθήκατε από τον Πρωθυπουργό. Αναφέρατε στον Πρωθυπουργό τα θέματα διαφωνίας σας με τον κύριο Μάκη Βορίδη. Πότε και πως τα αναφέρατε; ή αν αναφέρατε θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ στον Πρωθυπουργό“. Η απάντησή μου ρητή και κατηγορηματική ΠΟΤΕ δηλαδή ούτε θέματα πιθανής διαφωνίας με τον ΥΠΑΑΤ όταν ήμουν Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά ούτε και θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ στην παρούσα θέση που κατέχω καθότι είναι άλλα τα αντικείμενα.»

Αυτά ενώ αξίζει να μνημονεύσει κανείς και τα όσα είχε πει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης τον περασμένο Ιούλιο όταν συζητούνταν στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής η οποία και απορρίφθηκε. Αναφερόμενος στον Γρηγόρη Βάρρα είχε δηλώσει: «Ο Βάρρας δεν αναφέρεται ο ίδιος στο λόγο για τον οποίο του ζήτησα παραίτηση. Επομένως, εγώ στην παρούσα φάση θα περιοριστώ σε αυτά και θα τα διευκρινίσω με χαρά στην εξεταστική. Και εκεί θα διευκρινίσω και άλλα. Διάφορα άλλα». Θέση που είχε ερμηνευθεί τουλάχιστον ως προειδοποίηση προς τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνοπτικά στο υπόμνημά του ο Γρηγόρης Βάρρας αναφέρει τα εξής:

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2020 και εκθέτει συνοπτικά τις ενέργειες και τα γεγονότα της θητείας του:

Πληρωμές 2019: Ολοκλήρωσε την εξόφληση («τσεκ») εφάπαξ, ύψους περίπου 1,4 δισ. ευρώ, αντί για τρεις δόσεις.

Περίοδος COVID: Λειτούργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με τηλεργασία και οι πληρωμές έγιναν κανονικά.

Δεσμευμένες αιτήσεις (ΔΑ): Διαπίστωσε ότι περίπου 10% των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2018-2019 ήταν δεσμευμένες και κινδύνευαν οι δικαιούχοι να χάσουν επιλεξιμότητα.

Νομοθετικές ρυθμίσεις: Συμμετείχε στη σύνταξη των άρθρων 48 Ν.4685/2020 και 53 Ν.4711/2020 για επίλυση προβλημάτων βοσκοτόπων.

Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (2020): Η Ελλάδα δικαιώθηκε για τους επιλέξιμους βοσκότοπους, με επιστροφή 460 εκατ. ευρώ. Εξηγεί πως ανέπτυξε μεθοδολογία για τους μεσογειακούς βοσκοτόπους.

Εθνικό Απόθεμα: Δηλώνει ότι δεν χορήγησε εθνικό απόθεμα το 2020, καθώς εντόπισε μαζικές ύποπτες δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα. Ξεκίνησε ελέγχους, δέσμευσε χιλιάδες ΑΦΜ και υπέβαλε αναφορές στη Δικαιοσύνη.

Τεχνικός Σύμβουλος και GAIA Επιχειρείν: Προσπάθησε να αλλάξει το σύστημα παροχής υπηρεσιών και βελτίωσης ΟΣΔΕ. Καταγγέλλει παρέμβαση του τότε Υπουργού Βορίδη στη διακήρυξη.

Εταιρείες: Αναφέρει ότι βρήκε ως τεχνικό σύμβουλο τη NEUROPUBLIC, ενώ η COGNITERA εμφανίστηκε αργότερα, το 2021.

Πληρωμές προκαταβολής: Πλήρωσε τον Οκτώβριο του 2020 χωρίς νέα τεχνική λύση και χωρίς εθνικό απόθεμα.

Παραίτηση: Υπέβαλε παραίτηση στις 6/11/2020 μετά από πίεση του Βορίδη και του διευθυντή Αθανασά.

Κατάθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Δηλώνει ότι κατέθεσε εκτενώς (πάνω από 30 ώρες) για την «τεχνική λύση», με τεκμήρια και στοιχεία.

Υπόμνημα βάσει άρθρων 146–147 Κανονισμού της Βουλής: Ζητά να ληφθεί υπόψη η γραπτή του κατάθεση, λόγω πολέμου και συκοφαντιών σε βάρος του.