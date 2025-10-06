Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: “Καρφώνει” τον Βορίδη έγγραφο που παρέδωσε ο Μυλωνάκης

Τι αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του οργανισμού Γρηγόρη Βάρα. Η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου σημαίνει παραγραφή για τυχόν αδικήματα του πρώην υπουργού σύμφωνα με την αντιπολίτευση.

Οι βολές προς τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη φαίνεται να είναι το κυρίαρχο στοιχείο στο ενημερωτικό σημείωμα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα που στάλθηκε σήμερα από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του οργανισμού.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υποστηρίζει ότι το ενημερωτικό σημείωμα στάλθηκε από τον Γρηγόρη Βάρα στον ίδιο στις 6 Ιουνίου 2025 και ότι ζητήθηκε στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μεγάρου Μαξίμου αφότου έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέληξε σε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γρηγόρης Βάρρας ενήργησε ως συνεργάτης του Μεγάρου Μαξίμου αφού εκεί είχε διοριστεί μετά την εκδίωξή του (όπως ο ίδιος υποστηρίζει) από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Ο Γρηγόρης Βάρρας κάνει εκτεταμένη αναφορά στο έργο του και την προσπάθεια να εξοικονομήσει κονδύλια από αρνητικές καταστάσεις του παρελθόντος. Παρόλα αυτά, υποστηρίζει ότι αυτές υπονομεύθηκαν από τον Μάκη Βορίδη στον οποίο καταλογίζει αμέλεια και πολιτική ευθύνη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «δημιουργείται από τις αμέλειες του κ.Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα η χώρα να χάνει σε έναν χρόνο ότι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε σε 8 χρόνια. Είναι εξόχως πολιτική η ευθύνη μάλιστα από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 466 εκατομμύρια ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται». Επίσης σε άλλο σημείο του εγγράφου κάνει λόγο για «εξωγενείς παράγοντες που εμπόδισαν το έργο μου»

Η γνώση του εν λόγω εγγράφου αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις. Αφενός από την αντιπολίτευση που φαίνεται να βλέπει επιβεβαίωση των εκτιμήσεων της για την ύπαρξη μηχανισμού «ημετέρων» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφετέρου, με ενδιαφέρον αναμένονται οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, αφού φαίνεται να βρίσκεται «στο στόχαστρο» ο Μάκης Βορίδης από έγγραφο που παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου.

Πάντως σήμερα, την ημέρα που παραδόθηκε το έγγραφο -σύμφωνα με εκτιμήσεις νομικών- εκκινεί η παραγραφή τυχόν αδικημάτων του Μάκη Βορίδη στο πλαίσιο των υπουργικών του καθηκόντων. Επίσης, να σημειωθεί ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε την παραπομπή του σε προανακριτική επιτροπή.

Αναλυτικά το έγγραφο που παρέδωσε στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γιώργος Μυλωνάκης