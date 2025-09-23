“Πολύ δύσκολο” να γίνει τελικά συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ανώτατη κυβερνητική πηγή εκτιμά ότι δύσκολα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά σημειώνει ότι θα τα πουν κάποια άλλη στιγμή. Τι απαντά στους ισχυρισμούς της Millιyet

Προς ακύρωση φαίνεται ότι βαίνει οριστικά η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου (9 η ώρα Ελλάδος), αλλά αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς.

Ο λόγος που επικαλέστηκε επισήμως η τουρκική πλευρά και τον οποίο ανέφερε και η ελληνική πλευρά στη δική της ενημέρωση προς τα ΜΜΕ ήταν πως ο Τούρκος πρόεδρος θα έπρεπε σχεδόν την ίδια ώρα με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό να λάβει μέρος σε διάσκεψη αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για τη Γάζα, στην οποία τον προσκάλεσε εν τω μεταξύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειωτέον ότι η τουρκική εφημερίδα Millyet έριχνε στην ελληνική πλευρά την ευθύνη για την αναβολή της συνάντησης, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός λόγος δεν είχε να κάνει με τη συμμετοχή Ερντογάν στη διάσκεψη υπό Τραμπ για τη Γάζα. Αλλά, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας, διότι η τουρκική πλευρά ενοχλήθηκε επειδή η Αθήνα έσπευσε να ανακοινώσει πρόωρα το ραντεβού του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ υποτίθεται είχε συμφωνηθεί να γίνει πρώτα συνάντηση και να δημοσιοποιηθεί εκ των υστέρων.

Ανώτατη κυβερνητική πηγή σημείωνε, ωστόσο, ότι: “Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.”

Η ίδια πηγή προσέθετε πως: “Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο(σ.στην Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πούν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.”