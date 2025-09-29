Σωκράτης Φάμελλος: Το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που κάνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2022-2023.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμμελος, κάνει τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα εξής στοιχεία:

Εισοδήματα

Κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, ο υπόχρεος δήλωσε:

Συνολικό Καθαρό Εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες, Επιδόματα και Πρόσθετες Αμοιβές ύψους 42.758,65 ευρώ. Επιπλέον, δηλώθηκε εισόδημα από την κατηγορία « Άλλη Περίπτωση » συνολικού ποσού 35.032,56 ευρώ.

Τα εισοδήματα από ακίνητα ανήλθαν στα 1.537,35 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.437,35 ευρώ προήλθαν από ακίνητα στη Γερμανία και τα 100 ευρώ από ακίνητα στην Ελλάδα. Δήλωσε επίσης Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα ύψους 6,19 ευρώ.

Τέλος, στα έσοδα περιλαμβάνονται 1.500,00 ευρώ από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, συγκεκριμένα από την πώληση ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου. Υπάρχουν και

7.347,75 ευρώ σε εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, τα οποία αφορούν αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές.

Δανειακές Υποχρεώσεις και Οφειλές

Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές του υπόχρεου περιλαμβάνουν:

Στεγαστικό Επισκευαστικό Ενεργειακής Αναβάθμισης Δάνειο από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με αρχικό ποσό 93.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 45.839,60 ευρώ.

Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο (Φαμέλλος Εμμανουήλ) με αρχικό ποσό 62.000,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 21.316,94 ευρώ.

Οφειλή Πιστωτικής Κάρτας στην ATTICA BANK, με αρχικό ποσό 7.500,00 ευρώ και υπόλοιπο οφειλόμενο 4.559,34 ευρώ.

Ακίνητα

Ο Σωκράτης Φαμέλλος δηλώνει συνολικά 8 ακίνητα:

Στην Ελλάδα (7 Ακίνητα):

Ένα διαμέρισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 179,53 τ.μ. κύριων χώρων, με ποσοστό πλήρους κυριότητας 62,5% (από αγορά και κληρονομιά).

Τέσσερα ακίνητα στο Δήμο Πύργου Ηλείας (ένα μονοκατοικία 48,82 τ.μ. και τρεις καλλιέργειες), όλα με ποσοστό πλήρους κυριότητας 37,5% από κληρονομιά.

Δύο ακίνητα στη Φολέγανδρο Κυκλάδων: ένα διαμέρισμα 63,00 τ.μ. με 50% πλήρη κυριότητα από δωρεά και μία μονοκατοικία 93,20 τ.μ. με 50% πλήρη κυριότητα από αγορά.

Στο Εξωτερικό (1 Ακίνητο):

Ένα διαμέρισμα στη Γερμανία, 42,91 τ.μ. κύριων χώρων, με πλήρη κυριότητα 100% από αγορά.

Οχήματα

Δηλώνεται ένα:

Επιβατικό Ι.Χ. οχήματα, κυβισμού 1.398,00 κ.ε.. Το όχημα αυτό αποκτήθηκε το 2013 και δηλώθηκε ως εκποίηση/διαγραφή στην τρέχουσα χρήση (2022), από την οποία εισπράχθηκε τίμημα 1.500,00 ευρώ.

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2022

Αναλυτικά τα στοιχεία για χρήση 2023:

Εισοδήματα:

Από ακίνητα:

Συνολικό ποσό: 1.938,00 ευρώ

Από Γερμανία: 1.838,00 ευρώ

Από Ελλάδα: 100,00 ευρώ

Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο:

Συνολικό ποσό: 1.617,00 ευρώ

Άλλα εισοδήματα:

Συνολικό ποσό: 29.777,67 ευρώ

Μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα:

Συνολικό ποσό: 2,26 ευρώ

Καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ :

Συνολικό ποσό: 39.171,83 ευρώ

Ακίνητα:

Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη (Κεντρική Μακεδονία):

Εμβαδόν: 205,20 m ²

Κύριοι χώροι: 179,53 m ²

Βοηθητικοί χώροι: 33,86 m ²

Έτος κατασκευής: 2005

Έτος κτήσης: 2005

Καλλιέργεια στην Ηλεία (Δυτική Ελλάδα):

Εμβαδόν: 1.293,00 m ²

Έτος κτήσης: 1982

Μονοκατοικία στον Πύργο (Ηλεία, Δυτική Ελλάδα):

Εμβαδόν: 335,00 m ²

Κύριοι χώροι: 48,82 m ²

Έτος κατασκευής: 1900

Έτος κτήσης: 1982

Άλλες καλλιέργειες στην Ηλεία (Δυτική Ελλάδα):

Εμβαδόν: 5.600,00 m ²

Έτος κτήσης: 1982

Διαμέρισμα στη Φολέγανδρο (Νότιο Αιγαίο):

Εμβαδόν: 70,79 m ²

Κύριοι χώροι: 63,00 m ²

Έτος κατασκευής: 1900

Έτος κτήσης: 2000

Μονοκατοικία στη Φολέγανδρο (Νότιο Αιγαίο):

Εμβαδόν: 752,32 m ²

Κύριοι χώροι: 93,20 m ²

Έτος κατασκευής: 1935

Έτος κτήσης: 2007

Διαμέρισμα στη Γερμανία:

Εμβαδόν: 42,91 m ²

Έτος κατασκευής: 1955

Έτος κτήσης: 2015

Οχήματα:

Επιβατικό ΙΧ:

Κυβισμός: 1.560,00 cm ³

Έτος πρώτης κυκλοφορίας: 2016

Έτος κτήσης: 2023

Τιμή αγοράς: 8.000,00 ευρώ

Δάνεια και Υποχρεώσεις:

Πιστωτική Κάρτα (ΑΤΤICA BANK):

Αρχικό ποσό: 7.500,00 ευρώ

Υπόλοιπο: 3.907,19 ευρώ

Ημερομηνία δημιουργίας: 01/11/2004

Στεγαστικό δάνειο (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ):

Αρχικό ποσό: 93.000,00 ευρώ

Υπόλοιπο: 34.858,61 ευρώ

Ημερομηνία δημιουργίας: 24/11/2006

Ημερομηνία λήξης: 24/11/2026

Δάνειο προς φυσικό πρόσωπο (ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ):

Αρχικό ποσό: 62.000,00 ευρώ

Υπόλοιπο: 13.636,69 ευρώ

Ημερομηνία δημιουργίας: 15/11/2015

Το Πόθεν Έσχες για χρήση 2023