Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, υπουργών, δημάρχων και ευρωβουλευτών

Δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Δείτε όλα τα Πόθεν Έσχες εδώ.

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.