Όλοι οι (πλούσιοι) άνθρωποι του Προέδρου

Η πραγματικότητα που ανέδειξαν τα «Πόθεν Έσχες» για τον σκληρό πυρήνα των υπουργών που υλοποιούν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Το βιοτικό επίπεδο των υπουργών που υλοποιούν τους βασικούς άξονες της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέχει… έτη φωτός από αυτό του μέσου πολίτη! Το (αριθμητικό) συμπέρασμα προέκυψε (για μία ακόμη χρονιά) από τα «Πόθεν Έσχες» που είδαν το φως της δημοσιότητας!

Ο σκληρός πυρήνας

Ο «σκληρός πυρήνας» των υπουργών που τα τελευταία έξι χρόνια έχουν θητεύσει στα πλέον «κοινωνικά» υπουργεία (π.χ υγείας, εργασίας, παιδείας κ.λ.π) διαθέτουν μια οικονομική δυνατότητα που «μετριέται» σε εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια ευρώ. Είναι, παράλληλα, αυτοί που έχουν επιλεγεί για να προωθήσουν νομοθετικές και πολιτικές αλλαγές που προκάλεσαν εντονότατες κοινωνικές αντιδράσεις.

Αυτά ενώ η Νέα Δημοκρατία -σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανάδειξαν οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης- φαίνεται πως «κρατά τα σκήπτρα» της πιο πλούσιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τόσο όσον αφορά το «ανά βουλευτή» εισόδημα όσο όσον αφορά το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων ανά πρόσωπο.

Η Νίκη Κεραμέως

Η Νίκη Κεραμέως φαίνεται να είναι το πρόσωπο στο οποίο «ενσαρκώνονται» περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο οι προαναφερόμενες αντιθέσεις. Στα πέριξ του 1.300.000 ευρώ ανέρχονται οι τραπεζικές καταθέσεις της υπουργού Εργασίας σύμφωνα με όσα η ίδια δηλώνει στο «Πόθεν Έσχες» της. Έρχονται να προστεθούν πλάι σε κτήσεις ακινήτων υψηλής αξίας καθώς και την βουλευτική αποζημίωση η οποία είναι φυσικά πολλαπλάσια του κατώτατου μισθού.

Αυτού που η Νίκη Κεραμέως αρνείται πεισματικά να συσχετίσει με την άνοδο του πληθωρισμού των τιμών των αγαθών. Έχοντας νομοθετήσει την αναπροσαρμογή του με…αλγόριθμο που δεν θα λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά τον τιμάριθμο. Επίσης, πρόκειται για την υπουργό Εργασίας που νομοθέτησε το περίφημο 13ωρο συνεχούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Δηλαδή την ρύθμιση που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να… επιλέξουν τον χρόνο που θα εργάζονται. Αυτό – τουλάχιστον – απάντησε πρόσφατα στην ΔΕΘ και σε ερώτηση του NEWS 24/7.

Ο αντιπρόεδρος

Ο Κώστης Χατζήδακης είναι μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση. Ο συντονιστής -σήμερα- του κυβερνητικού έργου κατέθεσε μια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης για το 2023 με έναν μακρύ κατάλογο επενδύσεων σε ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, και άλλα τραπεζικά προϊόντα των οποίων η συνολική αξία φαίνεται να ξεπερνά τις 560.000 ευρώ! Ένα περιουσιακό στοιχείο που συνοδεύεται από τον διόλου ευκαταφρόνητο αριθμό των 27 ακινήτων που περιλαμβάνουν 3 μονοκατοικίες και δύο διαμερίσματα.

Ένα οικονομικό προφίλ που δημιουργεί έναν περίεργο συνδυασμό με τον υπουργό Εργασίας που νομοθέτησε (στην θητεία του πριν την Ν.Κεραμέως) την κατάργηση του 8ωρου. Επίσης, το πρόσωπο που έχει γίνει στόχος της κριτικής της αντιπολίτευσης για τη διαμόρφωση του σημερινού προφίλ της ΔΕΗ που αποτιμάται ως ο οργανισμός που «σέρνει τον χορό» της ενεργειακής ακρίβειας στην χώρα.

Ο επιθετικός

Στην ίδια κατηγορία δεν μπορεί παρά να συμπεριληφθεί και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Από τους πλέον «επιθετικούς» υπερασπιστές κυβερνητικών επιλογών που προκαλούν κοινωνική δυσαρέσκεια. Άλλωστε ο ίδιος έχει υλοποιήσει αρκετές εξ αυτών. Είτε στη θητεία το στο υπουργείο Εργασίας που οι νομοθετικές του ενέργειες «στόχευσαν» το απεργιακό δικαίωμα και την προστασία ενάντια στις απολύσεις. Είτε στη θητεία του στο υπουργείο Υγείας.

Εκεί δηλαδή όπου έχει «ανοίξει πόλεμο» με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων. Αυτών που με την σειρά τους τον καταγγέλλουν για προώθησης της ιδιωτικοποίησης της υγείας και μια συνακόλουθη εκτόξευση των δαπανών υγείας για εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά.

Το χαρακτηριστικό στοιχείο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης του Άδωνι Γεωργιάδη είναι ο εξαιρετικά υψηλός δανεισμός. Με δάνεια που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ και αντίστοιχα μεγάλες οφειλές. Ένα είδος χρηματοδότησης στο οποίο προφανώς δεν έχουν πρόσβαση μισθωτοί και μικροί επαγγελματίες.

Οι συνεργάτες

Δύο πρόσωπα που υπήρξαν κατά καιρούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημαντικοί υπουργοί της κυβέρνησης και ταυτόχρονα εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούν να συμπληρώσουν τον κατάλογο των «πλούσιων ανθρώπων του Προέδρου».

Ο Μάκης Βορίδης και ο Λευτέρης Αυγενάκης έχουν δύο εντυπωσιακά «Πόθεν Έσχες» ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Στον προερχόμενο από το ΛΑΟΣ πρώην υπουργό συναντά κανείς ανάλογες συνήθειες με αυτές του Κωστή Χατζηδάκη. Μόνον που οι επενδύσεις του Μάκη Βορίδη είναι.. διπλάσιες αφού προσεγγίζουν το 1.000.000 ευρώ.

Όσον για τον πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας φρόντισε να είναι ταιριαστός με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με το οποίο συνδέθηκε το όνομά του. Αφού φαίνεται να διαθέτει σημαντικές εκτάσεις με βοσκοτόπια.