Στέφανος Κασσελάκης: Απάντηση στους ομοφοβικούς, η σπουδαία συνέντευξη με τον σύντροφό του

Πριν λίγες ημέρες, ο Στέφανος Κασσελάκης, συνομιλώντας στο One Channel με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Παύλο Σαράκη, προχώρησε σε ένα on air coming out, υποστηρίζοντας ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα δεν έχουν να κάνουν με απόψεις, αλλά με τις ζωές ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κρατούσε μία φωτογραφία από αφίσα που έδειχνε ένα ζευγάρι gay ανδρών και το παιδί τους και τόνιζε ότι "αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι πρότυπο για την ελληνική οικογένεια".

Ο Κ. Κασσελάκης, είπε με θάρρος ότι αν η συγκεκριμένη εικόνα του δημιουργεί πρόβλημα ή αν τον ενοχλεί, είναι δικό του πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ότι σ' ένα τέτοιο θέμα δεν μπορούν να υπάρχουν "απόψεις". "Πρόκειται για τη ζωή μου", επεσήμανε.

Εν συνεχεία ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ μοιράστηκε με το κοινό και την ιστορία ενός ζευγαριού gay γυναικών με παιδί. Η γυναίκα που έφερε στον κόσμο αυτό το παιδί θα πεθάνει τους επόμενους μήνες και ο νόμος δεν επιτρέπει στο παιδί να μείνει με την σύντροφό της, καθώς ο νόμος δεν την αναγνωρίζει ως γονέα. Ετσι το παιδί θα αναγκαστεί να μείνει με τον παππού και τη γιαγιά του.

Ο κ. Κασσελάκης συνόδευσε τη σχετική του ανάρτηση στο twitter με το παρακάτω μήνυμα: "Κάθε ΛΟΑΤΚΙ, κάθε AMEA, κάθε ευάλωτος, περιθωριοποιημένος ή πρόσφυγας, που από χθες ανησυχεί ή/και φοβάται από την άνοδο της Ακροδεξιάς και τις θέσεις που θέλει να επιβάλει (μια μικρή γεύση στο video), πρέπει να γνωρίζει ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συλλογικά όσο κι εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να είμαστε ΕΔΩ για να παλεύουμε για το δικαίωμά του στην προσωπική ευτυχία!".

Έχοντας ήδη κάνει ένα συγκινητικό τηλεοπτικό coming out, ο Στέφανος Κασσελάκης διηθήθηκε στο περιοδικό ΑΝΤΙVIRUS κομμάτια από τη ζωή του, έχοντας στο πλευρό του τον σύντροφό του, Τyler και τη σκυλίτσα τους.

Ο ίδιος, μιλώντας στον δημοσιογράφο Βασίλη Θανόπουλο, διηγήθηκε πως αυτοπροσδιορίζεται ως γκέι άνδρας, τονίζοντας πως αντιλήφθηκε τη σεξουαλικότητά του στην ηλικία των 15-16 ετών.

"(Το αντιλήφθηκα) μάλλον όταν ήμουν 15-16 χρόνων, αλλά ακόμη και τότε ίσως να μην το είχα αντιληφθεί εντελώς. Αν έχω ένα παράπονο από τον εαυτό μου, είναι ότι αν και πήγα στο πιο ανοιχτόμυαλο λύκειο της Αμερικής δεν αξιοποίησα την ευκαιρία όσo έπρεπε. Επειδή όμως είχα περάσει αυτά που είχα περάσει ως έφηβος στην Ελλάδα και είχα βιώσει όλες τις δυσκολίες που περνούσε η οικογένειά μου για να σταθεί στα πόδια της, είχα θάψει πολύ βαθιά το ζήτημα της σεξουαλικότητάς μου. Προσπαθούσα τόσο να βρω τα πατήματά μου, να βοηθήσω την οικογένεια μου και να ανακάμψουμε, που το είχα βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού μου", τόνισε.

"Το πρώτο μου coming out έγινε στα 31 μου, όταν το είπα στον Tyler. Στην Αμερική όταν είσαι 31 και κάνεις coming out, σου λένε “Oh my god, that’s late” (Ω Θεέ μου, είναι αργά)", συνέχισε.

"Είχα και σχέση με μια κοπέλα από τα 21 μέχρι τα 26, μετά το πανεπιστήμιο. Δεν αυτοπροσδιορίζομαι ως bi, απλώς κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο ρευστά. Όσο όμως μεγάλωνα τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα τον προσανατολισμό μου. Μάλιστα, το οξύμωρο ήταν ότι είχα καλή σχέση με την κοπέλα. Έτσι το 2019, πήρα την απόφαση να ζητήσω βοήθεια και να απευθυνθώ σε άτομα ψυχικής υγείας με εμπειρία στα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα", πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη σχέση με τον σύντροφό του και το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας, ο ίδιος δήλωσε: "Θα το θέλαμε πολύ. Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης στην Αμερική και αυτό που σχεδιάζουμε τώρα είναι να κάνουμε παιδιά με παρένθετη μητέρα. Όμως με στενοχωρεί ότι στην Αμερική μπορεί να κάνουμε παιδιά και οικογένεια που δεν θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα".

Σχετικά με την πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση και το on air coming out του, ο ίδιος είπε: "Δεν ήταν κάτι που είχα προσχεδιάσει. Κατ’ αρχάς πήγα τελευταία στιγμή στη θέση άλλου υποψηφίου γιατί του έτυχε κάτι. Μου είπαν ότι θα ήμουν με τον κύριο Κατσαφάδο της ΝΔ, που ήταν υφυπουργός Ναυτιλίας, άρα πίστευα ότι θα μιλούσαμε για ναυτιλιακά θέματα και για το ναυάγιο της Πύλου. Ξαφνικά βλέπω κάποιον κύριο – που δεν ήξερα ούτε το όνομά του ούτε ότι ήταν υποψήφιος με την Ελληνική Λύση – να μου βγάζει την αφίσα. Είπα ότι δεν θα το αφήσω έτσι. Η απάντησή μου στα ομοφοβικά σχόλια είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει".

