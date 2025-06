A Game of Our Own: Οι γυναίκες της Αργεντινής αλλάζουν το ποδόσφαιρο

Με φόντο το Μπουένος Άιρες, η ταινία A Game of Our Own συνυφαίνει τις ιστορίες τριών ποδοσφαιριστριών στην Αργεντινή – Πέμπτη 19 Ιουνίου στο Τριανόν.

Η Συνέλευση 8 Μάρτη με χαρά καλεί σε μια κινηματογραφική συνάντηση την Πέμπτη 19 Ιουνίου στις 21.00, στον κινηματογράφο Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21), για την προβολή της ταινίας A Game of Our Own, από τις αργεντινές σκηνοθέτριες Julia Martinez Heimann και Natalia Laclau.

Ταξιδεύουμε στις φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες και ακολουθούμε τα αλληλοπλεκόμενα νήματα των ιστοριών τριών ποδοσφαιριστριών, της Juliana, της Luciana και της Lorena· βλέπουμε το πραγματικό αποτύπωμα της φεμινιστικής οργάνωσης και των κινημάτων στις ζωές τους και εμπνεόμαστε από τους αγώνες τους στα γήπεδα και στους δρόμους.

Την ταινία θα προλογίσει η συνσκηνοθέτρια Julia M. Heiman, και μέλη της Συνέλευσης 8 Μάρτη θα διευκολύνουν τη συζήτηση με τη σκηνοθέτρια και το κοινό. Μετά την προβολή σας καλούμε να συζητήσουμε, να χορέψουμε και να γνωριστούμε στον χώρο του Τριανόν.

Πρωτότυπος τίτλος

UN JUEGO PROPIO



Τίτλος

A GAME OF OUR OWN

Έτος

2024



Διάρκεια

74 λεπτά

Χώρα παραγωγής

Αργεντινή – ACÁ asociación de arte, cultura y educación.

Γαλλία – C–P Productions.

Γλώσσα

Ισπανικά

Διαθέσιμοι υπότιτλοι

ENG / FR / GR

Εισιτήρια εδώ

Περίληψη

Με φόντο το Μπουένος Άιρες, η ταινία A Game of Our Own συνυφαίνει τις ιστορίες τριών ποδοσφαιριστριών στην Αργεντινή στο πλαίσιο του φεμινιστικού κινήματος «Πράσινο Κύμα» (Marea Verde), το οποίο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο τόσο στην τοπική, όσο και στην παγκόσμια πολιτική σκηνή από το 2015.

Η Juliana, η προπονήτρια της φεμινιστικής ποδοσφαιρικής συλλογικότητας «La Nuestra» στη Villa 31, την παλαιότερη κοινότητα χαμηλού εισοδήματος στο Μπουένος Άιρες, η Luciana, μια έφηβη από αυτή την κοινότητα και παίκτρια της «La Nuestra», και η Lorena, μια παίκτρια στην εθνική ομάδα, διαπλέκουν τα μονοπάτια τους σε αναζήτηση ενός κοινού στόχου: καμιά ακόμη γενιά γυναικών χωρίς γήπεδο για να παίξουν.

Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο αιχμαλωτίζει ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού, αλλά όταν πρόκειται για το επαγγελματικό παιχνίδι, οι γυναίκες έχουν συστηματικά αποκλειστεί, τόσο συμβολικά όσο και υλικά. Συνεπώς, τα ταξίδια, οι φιλοδοξίες και οι πόθοι των πρωταγωνιστριών παίρνουν μορφή όσο αντιμετωπίζουν αυτή την ανισότητα καθημερινά. Η Juliana, πρώην επαγγελματίας παίκτρια και προπονήτρια, αφιερώνει την εαυτή της στην υπεράσπιση, μέσω μιας λαϊκής φεμινιστικής συλλογικότητας γειτονιάς, των δικαιωμάτων των νεαρών κοριτσιών και των γυναικών να παίζουν ποδόσφαιρο στη Villa 31. Διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη συλλογικότητα, η οποία αντιμετωπίζει διαρκείς προκλήσεις στο να διατηρήσει το έργο της για την κοινότητα. Στο μεταξύ, η Luciana ξεκινά ένα καθοριστικό ταξίδι αποδοχής τής συχνά αντιφατικής της ταυτότητας ως «villera», μέσω της συμμετοχής της στη «La Nuestra». Η Lorena, μια σταρ της εθνικής ομάδας γυναικών Αργεντινής και παίχτρια σε μία από τις πιο ιστορικές ομάδες και συλλόγους της χώρας, παρόλα αυτά παλεύει με τις επισφαλείς συνθήκες στο γυναικείο ποδόσφαιρο, δουλεύοντας ατέλειωτες νύχτες στην Κεντρική Λαχαναγορά για να υποστηρίξει την οικογένειά της.

Οι ιστορίες αυτών των τριών γυναικών μπλέκονται, αποκαλύπτοντας τον καίριο αντίκτυπο της συλλογικής ενδυνάμωσης μέσω του αθλητισμού στις ζωές τους.

Βιογραφικά σημειώματα των σκηνοθετριών

Η JULIA MARTINEZ HEIMANN είναι Αργεντίνα ανεξάρτητη ερευνήτρια και σκηνοθέτρια. Έχει εργαστεί στη δημόσια εκπαίδευση, στη σκηνοθεσία και παραγωγή ντοκιμαντέρ και πολιτισμικών σειρών για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση στο Μπουένος Άιρες από το 2009. Είναι μέλος Εκπαιδευτικού και Καλλιτεχνικού Οργανισμού ΑCA, μέσω του οποίου υλοποιεί κοινωνικά και εκπαιδευτικά εγχειρήματα, όπως το Dancing Identities (σειρά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τον χορό και τη μετανάστευση, 2022) και το Debates y Combates (εβδομαδιαία σειρά του 2016 σχετικά με φιλοσοφία και πολιτική). Το 2017 παρουσίασε το πρώτο της ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Trabajadores de la danza» (Εργαζόμενοι-ες Χορευτές/τριες).

Η NATALIA LACLAU είναι σχεδιάστρια, οπτικοακουστική παραγωγός και εκπαιδευτικός. Ειδικεύεται σε έργα που σχετίζονται με ζητήματα φύλου και ετερότητας. Υπηρετεί επίσης ως Διευθύντρια Πολιτιστικών Πολιτικών στο Υπουργείο Γυναικών και Ετερότητας της Επαρχίας του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή.

Είναι μέλος του Εκπαιδευτικού και Καλλιτεχνικού Οργανισμού ACA, μέσω του οποίου υλοποιεί κοινωνικά και εκπαιδευτικά εγχειρήματα.

Δήλωση της σκηνοθεσίας

Στην Αργεντινή, αν και όχι ρητά, το ποδόσφαιρο είναι το εθνικό μας άθλημα. Ωστόσο, για όσες από εμάς ήμασταν κορίτσια τη δεκαετία του 1980, το ποδόσφαιρο δεν ήταν μέρος των παιχνιδιών μας. Μέχρι πρόσφατα, οι γυναίκες και οι μη-ηγεμονικές αρρενωπότητες αποκλείονταν από τα γήπεδα. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει, και, αν και οι διακρίσεις παραμένουν σε βάθος, η εθνική ομάδα γυναικών έχει αποκτήσει ορατότητα, σχολές για κορίτσια έχουν ανοίξει, γυναικεία τουρνουά έχουν αναδυθεί και ομάδες φίλων που μαζεύονται για να παίξουν μαζί έχουν γίνει πιο συνήθεις. Αυτοί οι κερδισμένοι χώροι θα ήταν αδιανόητοι εκτός του συγκειμένου ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου φεμινιστικού κινήματος που δραστηριοποιείται στους δρόμους και έχει αναχθεί σε κεντρικό παράγοντα της πολιτικής της Αργεντινής.

Το να αφηγείται κάποια γυναίκα/παίχτρια αυτή την ιστορία ισοδυναμεί με το να μιλάει για την επανάκτηση ενός χώρου που κατασκευάζει τις πολλαπλές ταυτότητές μας. Πρόκειται ακόμα για τον επαναπροσδιορισμό αυτού του αθλήματος, καθώς, αλλάζοντας τα σώματα που το κατοικούν, οι σεξιστικοί και ομοφοβικοί πυλώνες που το αποτελούν θρυμματίζονται. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, κάθε γκολ μας είναι πολιτικό.

Πρωταγωνίστριες και ομάδα παραγωγής

Με τις

Juliana Román Lozano

Luciana Martiarena

Lorena Benitez

Σκηνοθεσία

Julia Martinez Heimann

Natalia Laclau

Παραγωγή

Julia Martinez Heimann – ACÁ: asociación de cultura, arte y educación (ARG)

Natalia Laclau – ACÁ: asociación de cultura, arte y educación (ARG)

Annie Gonzalez – C-P Production (FR)

Εκτέλεση Παραγωγής

Mili Abate Cano

Analía Fernández Fuks

Anaïs Dubois

China Giménez Dixon

Σενάριο

Analía Fernández Fuks

Anaïs Dubois

Josefina Itoiz

Julia Martinez Heimann

Mili Abate Cano

Διεύθυνση Φωτογραφίας

José María Pigu Gómez (ADF)

Celeste Rojas Mugica

Κάμερα

China Giménez Dixon

Caro Rolandi

Ήχος

Omar Mustafá

Αυθεντική μουσική

Inés Copertino

Διευθυντής Post-production

Ludovic Raynaud

Μοντάζ

Céline Kélépikis

Cloé Benet

Pascale Alibert

Γραφιστικός σχεδιασμός

Natalia Laclau

Επεξεργασία και μίξη ήχου

Clément Chauvelle

Color grading

Eric Salleron

Φεστιβάλ και Βραβεία

Cinélatino, Rencontres de Toulouse – 2019 – Cinéma en développement 14 / 2019

Prix French Kiss Cinéma en développement

Cinélatino, Rencontres de Toulouse – 2023 – Cinéma en développement 18 / 2023

Docbarcelona – Artistic Consultancy – Gitte Schnyder

Φεστιβάλ

39º Festival de Cine Ibero-Latinoamericano de Trieste. (Οκτώβριος 2024)

42e Festival 23eDOC-Cévennes – Festival international du documentaire Lasalle en Cévennes (Μάιος 2024)

Cinéma d’Alès – Itinérances (Μάρτιος 2024)