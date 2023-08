Στέφανος Κασσελάκης: Προανήγγειλε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προανήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης, με επιστολή του στη νομαρχιακή επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων, την ώρα που οι τέσσερις -μέχρι σήμερα- διεκδικητές μπαίνουν στον στίβο της μεγάλης μάχης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την κοινοποίηση επιστολής προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα οποία προσκαλεί σε ανοιχτή συζήτηση αύριο, Τρίτη, στους Τάφους του Βενιζέλου, στις 19:15.

Εκτός απροόπτου, λοιπόν, ο κ. Κασσελάκης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την υποψηφιότητά του, κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Αλλωστε, η μέχρι στιγμής δραστηριότητα του υποψηφίου βουλευτή επικρατείας δεν έχει περάσει απαρατήρητη και σχολιάζεται εκτενώς στα social media από φίλους αλλά και "πολέμιους" του ΣΥΡΙΖΑ.

Στους παραδοσιακούς κομματικούς, η περίπτωση Κασσελάκη είναι εξ ορισμού προβληματική. Δεν τον ήξερε κανείς πριν από μερικούς μήνες, δεν είναι εκλεγμένος σε κανένα κομματικό όργανο, έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στον εφοπλιστικό τομέα, χώρο εντελώς ξένo με την Αριστερά.

Σε ένα κοινό, όμως, που δεν έχει μεγάλη σχέση με τις παραδοσιακές αριστερές αξίες που ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται, η υποψηφιότητα Κασσελάκη φαίνεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η "πυκνή" δραστηριότητα του κατά τα φαινόμενα νέου υποψηφίου στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι ο μέχρι πρότινος άγνωστος στο ελληνικό κοινό πολιτικός, έχει πάρει ζεστά την ενασχόλησή του με την πολιτική.

Υπενθυμίζεται πως οι εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου.

Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης

Ήταν υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και στο βιογραφικό του, που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του κόμματος, διαβάζουμε:

"Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννηθήκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό "Αρχιμήδη" της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής "Center for Strategic and International Studies" στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη "Στήλη του Φοιτητή" και αργότερα με το "Χρώμα της Αγοράς".

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα "CVfromGreece", μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων".

