Στη δεξίωση του Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι παρευρέθηκαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη Νέα Υόρκη.

Στο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Μετά την ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ, όπου εξέφρασε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα για την άρση του casus belli, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του συμμετείχαν στη δεξίωση που διοργάνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπου ήταν παρούσα και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Η παρουσία τους στο επίσημο δείπνο εντάσσεται στο πλαίσιο των πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί η ελληνική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, περιφερειακά των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.