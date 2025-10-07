Στην Εσθονία ο Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Μάργκους Τσάκνα

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον Εσθονό ομόλογό του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τάλλιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μεταβεί στο Ταλλίν αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, όπου θα συναντηθεί, στις 12:30 μ.μ., με τον υπουργό Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα (Margus Tsahkna), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν (περίπου στις 13:00 μ.μ.) δηλώσεις των δύο υπουργών Εξωτερικών προς τον Τύπο και γεύμα εργασίας.