“Στον πάγο” το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω Ιμάμογλου

Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis welcomes the President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan at the Maximos Mansion in Athens, Greece on December 7, 2023. The Turkish president is visiting Athens on the occasion of the High-Level Cooperation Council (HLCC) meeting between Greece and Turkey that last convened in 2016. / Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan, Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2023. Ο Τούρκος πρόεδρος επισκέπτεται την Αθήνα με αφορμή το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία που συγκλήθηκε τελευταία φορά το 2016. SOOC