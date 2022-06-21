ΣΥΡΙΖΑ: Αρμοδιότητες σε 38 στελέχη ανέθεσε η Πολιτική Γραμματεία

ΣΥΡΙΖΑ: Αρμοδιότητες σε 38 στελέχη ανέθεσε η Πολιτική Γραμματεία
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Ο Νίκος Μπίστης ορίστηκε Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα.  Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

news247

Τις νέες χρεώσεις ανά τομέα πολιτικής αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.

Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Οι νέες χρεώσεις ορίστηκαν ως εξής:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΝΕΟΛΑΙΑ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο

ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ - ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΜΕΛΟΣ ΟΓ

ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΘΕΣΜΟΙ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ - ΥΓΕΙΑ

ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΥΓΕΙΑ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ -ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κ' ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ - ΑΜΥΝΑ

ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ -ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ -ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΟΓ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ -ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ -ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ -ΠΑΙΔΕΙΑ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΕ- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

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