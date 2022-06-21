ΣΥΡΙΖΑ: Αρμοδιότητες σε 38 στελέχη ανέθεσε η Πολιτική Γραμματεία

Τις νέες χρεώσεις ανά τομέα πολιτικής αποφάσισε σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Συντονιστής της Επιτροπής Πολιτικού Αγώνα ορίστηκε ο Νίκος Μπίστης, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν οι Νίκος Παππάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιάννης Ραγκούσης.
Υπεύθυνος κυβερνητικού προγράμματος ορίστηκε ο πρώην γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΡΑΠΗ-ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ο.
ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΝΕΟΛΑΙΑ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ.Ο
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ - ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ - ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΜΕΛΟΣ ΟΓ
ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΘΕΣΜΟΙ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ - ΥΓΕΙΑ
ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΥΓΕΙΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ -ΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Κ' ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ - ΑΜΥΝΑ
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ -ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ -ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΟΓ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ -ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ -ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ -ΠΑΙΔΕΙΑ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΕ- ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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