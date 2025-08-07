Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ισραήλ – “Ανάγκη άμεσης κατάπαυσης πυρός στη Γάζα”

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Isaac Herzog. Τι συζήτησαν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε – όπως και στην επικοινωνία που είχε προ ημερών με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου – την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας.

